Беда для Лаврова Эль Мюрид

19.05.2024, 11:35

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Эль Мюрид

У неудачников всегда так.

Лавров заявил, что Европа не будет партнером для России как минимум на одно поколение.

Беда этих людей в том, что они по какой-то причине возомнили себя и только себя Россией.

Это они облажались, и это их политика завела страну в тупик. И внутри, и вне страны. Но вместо того, чтобы сказать - да, это мы ни на что не способны, они применяют принцип коллективной ответственности наоборот - прикрываются всей Россией.

То, что следующим поколениям придется разгребать все то, что они сделали со страной - факт. И только когда она станет нормальной, когда вместо злобного оскала появится снова нормальное лицо - тогда и разговор будет совершенно другим. А если всех вокруг стращать ядерным испепелением по поводу и без - то наивно полагать, что кто-то вообще будет готов к партнерским отношениям.

Ну вот вы прокатились в Китай - сильно вам там радовались? О многом вы там смогли договориться? А причина та же - с изгоями договариваться не о чем, пускай они прямо стелятся перед тобой.

Причина, как всегда - не в ком-то. Она в вас.

Если вместо вас к власти придут нормальные люди, ставящие своей целью развивать страну и вести себя по-человечески - так, может, и ждать восстановления отношений не придется. А если придут такие же и будут продолжать измываться над страной и народом - то счет пойдет гораздо на более длинный срок, чем поколения. Все просто. Вы ненавидите свою страну гораздо более лютой ненавистью, чем любой враг - иначе бы вы с ней не сделали то, что мы видим сейчас. Но виноват кто-то.

У неудачников всегда так.

Эль Мюрид, «Телеграм»