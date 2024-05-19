Ликвидацию роты кадыровцев в Волчанске показали на видео 19.05.2024, 12:25

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Удар был нанесен высокоточным реактивным снарядом GLSDB.

18 мая авиация ВСУ нанесла удар по неработающей больнице в Волчанске, где сумели закрепиться и прятались оккупанты. Предварительно, у ВС РФ десятки погибших. Удар был снят на видео украинским дроном-разведчиком, пишет dialog.ua.

Предварительно, удар был нанесен высокоточным реактивным снарядом GLSDB. Z-каналы считают, что речь идет об авиабомбах JDAM-ER или GBU-39B.

Центральная больница города, где прятались оккупанты, была полностью уничтожена. Военный блогер Вячеслав Левчук (Telegram-канал Supernova+) утверждает, что, по данным его источников, в больнице была ликвидирована рота оккупантов из Чечни.

«Предположительно в здании ЦРБ в момент удара находилась рота ахматовцев Рустама Агуева. 25-30 человек сдо*хли. Командование сообщило родственникам, что их разом накрыло, пока находились в трехэтажном здании», - написал блогер.

Эту же информацию озвучил замкомандира Легиона «Свобода России» Максимилиан Андронников, известный под позывным Цезарь.

«По моей информации, в результате авиационного удара были выведены из строя десятки «кадыровцев»... Надо понимать, что Кадыров (глава Чечни - ред.) сильно разбавляет свои подразделения. Как правило, у него на одного этнического чеченца приходится там десяток военнослужащих из других регионов. Кадыров таким образом за счет трупов россиян делает себе политическое реноме», - сообщил военный.

Российский Z-канал «Кремлевская табакерка» уверяет, что в результате авиаудара по больнице «грузом 200» стали около 40 российских военных.

«Об этом нам рассказали источники в Минобороны и Генштабе. По их информации, авиаудар был нанесен по зданию больницы, где «по непонятным причинам собрали множество бойцов, которые готовились наступать». Погибло больше 40 парней, еще примерно столько же – ранены. Точное число погибших мы до сих пор установить не можем. Некоторые тела очень сильно пострадали», - написал ресурс.

Он добавил, что среди «двухсотых» есть и офицеры российской армии. Канал обвиняет в случившемся военное командование ВС РФ, которое собрало большое количество солдат в одном месте.