Авиаударом по Волчанску ликвидированы десятки кадыровцев 19.05.2024, 10:29

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Заместитель командира Легиона «Свобода России» раскрыл подробности.

Российские оккупанты захватили здание больницы в Волчанске Харьковской области и накапливали там штурмовые подразделения.

Поэтому украинским войскам пришлось уничтожить медучреждения, чтобы нанести врагу огромные потери.

В результате авиационного удара были ликвидированы десятки захватчиков.

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель командира Легиона «Свобода России» по военно-гражданскому сотрудничеству «Цезарь».

По его словам, в здании больницы в Волчанске находились кадыровцы, многие из которых на самом деле даже не были этническими чеченцами. Представитель Легиона «Свобода России» отметил, что эти подразделения зачастую состоят из военнослужащих из других регионов РФ.

«В результате авиационного удара были выведены из строя десятки кадыровцев. Это не настоящие чеченцы, а рабы Путина, которые живут не по своим законам, не по федеральным законам, а по законам султана Кадырова, которому на кормление отдана Чечня. Кадыров сильно разбавляет свои подразделения, у него как правило на одного этнического чеченца приходится примерно десяток военнослужащих из других регионов», – рассказал заместитель командира Легиона «Свобода России».