«Налило под самый капот»1
- 19.05.2024, 11:49
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Белорусы поделились видеороликами потопа в Минске.
В субботу некоторые районы Минска изрядно подтопило — погода внесла свои коррективы в планы белорусов. Жители и гости Минска поделились видеороликами, на которых автомобили не едут, а буквально плывут.
Правда, многие писали, что в других микрорайонах светило солнце и не было даже намека на дождь.
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