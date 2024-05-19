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«Налило под самый капот»

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  • 19.05.2024, 11:49
  • 1,432
«Налило под самый капот»

Белорусы поделились видеороликами потопа в Минске.

В субботу некоторые районы Минска изрядно подтопило — погода внесла свои коррективы в планы белорусов. Жители и гости Минска поделились видеороликами, на которых автомобили не едут, а буквально плывут.

Правда, многие писали, что в других микрорайонах светило солнце и не было даже намека на дождь.

@alena_1679 #минск #дождь1805#ангарская ♬ Pedro - Jaxomy & Agatino Romero & Raffaella Carrà

@olga.mikulskaya И так каждый раз после хорошего дождя #дождь #минск #беларусь ♬ som original - ɴᴇᴡ ᴘʟᴀʏʟɪsᴛ

@anastasiya_dorohova #минсксейчас #новостиминск #погода #беларусь #минскмир #погоданазавтра #гром #боровляны #рекомендации ♬ Гром И Молния - Звуки сна Окружающие Шумы & Шум Дождя и Звук Грозы & Расслабляющая медицина

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