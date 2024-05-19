«Налило под самый капот» 1 19.05.2024, 11:49

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Белорусы поделились видеороликами потопа в Минске.

В субботу некоторые районы Минска изрядно подтопило — погода внесла свои коррективы в планы белорусов. Жители и гости Минска поделились видеороликами, на которых автомобили не едут, а буквально плывут.

Правда, многие писали, что в других микрорайонах светило солнце и не было даже намека на дождь.