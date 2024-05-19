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Появились спутниковые снимки порта в Новороссийске после масштабного удара дронов

  • 19.05.2024, 11:56
Появились спутниковые снимки порта в Новороссийске после масштабного удара дронов

Видны следы пожара и повреждения.

Появились спутниковые снимки последствий удара по порту в Новороссийске (Россия) в пятницу, 17 мая.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Спутниковые снимки, сделанные 18 мая, показывают следы пожара на территории морского торгового порта Новороссийска, где после удара украинских дронов в ночь на 17 мая возник пожар.

«На фото можно увидеть повреждения как минимум одного резервуара на территории компании ОАО «ИПП», занимающегося перевалкой нефтепродуктов, жидких минеральных удобрений и растительных масел», - пишет издание.

СБУ и ГУР 17 мая более сотнями дронов атаковавали цели оккупантов в Севастополе, Туапсе и Новороссийске. В частности, под удар попали морской порт, НПЗ, нефтяной терминал и электроподстанции.

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