Появились спутниковые снимки порта в Новороссийске после масштабного удара дронов 19.05.2024, 11:56

Видны следы пожара и повреждения.

Появились спутниковые снимки последствий удара по порту в Новороссийске (Россия) в пятницу, 17 мая.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Спутниковые снимки, сделанные 18 мая, показывают следы пожара на территории морского торгового порта Новороссийска, где после удара украинских дронов в ночь на 17 мая возник пожар.

«На фото можно увидеть повреждения как минимум одного резервуара на территории компании ОАО «ИПП», занимающегося перевалкой нефтепродуктов, жидких минеральных удобрений и растительных масел», - пишет издание.

СБУ и ГУР 17 мая более сотнями дронов атаковавали цели оккупантов в Севастополе, Туапсе и Новороссийске. В частности, под удар попали морской порт, НПЗ, нефтяной терминал и электроподстанции.