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«Выждал момент и начал»: всплыли детали расстрела командиров 10-го полка РФ

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  • 5.05.2024, 10:57
  • 15,754
«Выждал момент и начал»: всплыли детали расстрела командиров 10-го полка РФ

Украинец расправился с шестью высокопоставленными российскими офицерами.

В субботу, 4 мая, на оккупированных территориях Украины военный расстрелял командиров 10-го танкового полка ВС РФ.

Стрелком оказался украинец, принудительно мобилизованный в армию оккупантов.

Детали резонансного ЧП раскрыли Z-каналы, передает Диалог.UA.

Известно, что стрелок - 50-летний украинец Юрий Галушко. Вчера он расстрелял командиров 10-го танкового полка ВС РФ, после чего скрылся в неизвестном направлении. Оккупанты ввели план «Перехват», который пока результатов не дал.

Z-каналы утверждают, что мужчина был мобилизован якобы из колонии в конце февраля 2024 года. То есть, он прослужил у оккупантов всего месяц. Судя по всему, нападение было спланированным.

Сразу несколько Z-каналов уверяют, что стрелок был «местным» с оккупированных территорий. «После прихода РФ подписал контракт и вступил в ряды ВС России. Затем расстрелял шесть своих сослуживцев, включая своего командира. После этого сделал еще контрольные выстрелы в голову и сердце, а потом сбежал», - сообщили пропагандисты.

Это подтвердил другой ресурс. «Короче, этот тип был местным, с «освобожденных» территорий. Его взяли на службу в связи с нехваткой желающих людей с нашей стороны… Закинули в артиллерию во взвод управления. Ночью зашел как свой в роли радиотелефониста. Поработал. Выждал момент и начал шмалять в спящих ребят… Пригрели змею», - написал Z-канал.

Изначально сообщалось, что инцидент случился в 70-й дивизии ВС РФ, которая действует на Херсонском направлении. Однако, если верна информация о 10-м полке ВС РФ, то более вероятным местом ЧП был Донбасс.

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