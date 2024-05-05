Бывший заключенный расстрелял управление артиллерийского дивизиона войск РФ 23 5.05.2024, 8:25

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Юрий Галушко

Его до сих пор не могут найти.

Российский военный, который воевал в составе танкового полка ВС РФ, расстрелял управление артиллерийского дивизиона, убил шестерых солдат и сбежал. Мужчину разыскивают, при этом указывается, что он вооружен и может попытаться перейти на сторону Украины. Об инциденте на оккупированных территориях рассказали в российском медиа ASTRA.

В заметке указывается, что информация о стрелке появилась в прокремлевском паблике «Проект Барс» и в ряде других аналогичных. Выяснилось, что какой-то человек начал стрельбу и скрылся с места службы. Ориентировочное местонахождение — возле села Александровка Донецкой области. Мужчина вооружен и может попытаться пробраться на украинскую сторону, говорится в сообщении российских военных.

«Вот это животное расстреляло управление артиллерийского дивизиона. С оружием в районе Александровки спряталась. Только аккуратно, он с оружием», — заявил один из оккупантов.

В сети также разместили фотографию мужчины в военной форме ВС РФ. Именно человек на фото якобы является стрелком, который напал на подразделение ВС РФ.

Прокремлевский военкор Владислав Поздняков утверждал, что стрелок — украинец с оккупированных территорий. Мужчина якобы намеренно завербовался в российскую армию, чтобы совершить там диверсию.

Представители оккупационных властей распространили краткую информацию о личности, которую разыскивают, говорится в заметке Astra. В ориентировке указывается, что стрелка зовут Юрий Галушко, ему 58 лет и он россиянин. Мужчина заключил контракт на службу в ВС РФ 28 февраля 2024 года, а перед этим был в колонии. Во время инцидента, который произошел 4 мая, убил шестерых российских военных 10 танкового полка, использовав автомат АК-12 с глушителем.

Отметим, село Александровка, о котором упомянули в российских пабликах, расположено к югу от Донецка и Марьинки. Ориентировочное расстояние до линии фронта — около 7 км.