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Арина Соболенко проиграла финал турнира в Риме

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  • 18.05.2024, 19:53
Арина Соболенко проиграла финал турнира в Риме

Белоруска уступила первой ракетке мира Иге Швентек.

В финальном поединке на турнире «ВТА-1000» белоруска Арина Соболенко (N 2 ВТА) в двух сетах уступила первой ракетке мира Иге Швентек из Польши со счетом 2:6, 3:6.

Матч длился 1 час 29 минут, сообщает «Прессбол».

За финал Соболенко сделала 28 невынужденных ошибок, полька только восемь.

Для Швентек это второй титул «тысячника» подряд. Ранее она в финале Мадрида также обыграла Соболенко.

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