Андрей Сахаров 50 лет назад написал статью «Мир через полвека» 1 18.05.2024, 20:12

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Андрей Сахаров

Фото: РИА Новости

Каким великий физик представлял наш мир.

50 лет назад Андрей Сахаров — физик, создатель водородной бомбы, диссидент и правозащитник — написал для американского журнала Saturday Review статью под названием «Мир через полвека». Он рассуждал в ней о том, как человечество будет жить через 50 лет — то есть в 2024 году (Сахаров называл эту временную грань условной и объяснял, что просто «дал себе волю свободно поразмышлять о желаемом будущем»). Полностью статья опубликована здесь. «Медуза» пересказывает некоторые из тезисов ученого. Что сбылось, а что нет? (спойлер: интернет существует)

«Рабочая» и «заповедная» территории

Мир поделится на территории, которые условно названы «рабочей» и «заповедной».

«Рабочая» меньше по площади, с большей плотностью населения. Здесь ведется сельское хозяйство, работают гигантские заводы. Люди живут в «сверхгородах», в центре которых — многоэтажные «дома-горы» с искусственным климатом и автоматизированными кухнями. Но большую часть территории «сверхгородов» занимают коттеджи с садами, детскими учреждениями, спортивными площадками, бесшумным транспортом.

«Заповедная» территория предназначена для отдыха и поддержания природного равновесия. Люди проводят здесь около 20% времени и «живут в палатках или домах, построенных ими, как дома их предков». Они «не только отдыхают, но и трудятся руками и головой, читают книги, размышляют».

«Летающие» и подземные города

«Естественным расширением» «рабочей территории», как считал Сахаров, станут «летающие города» — искусственные спутники Земли, выполняющие производственные функции. Там будут построены ядерные, термоядерные и солнечные электростанции, космические научные лаборатории, промежуточные станции для дальних полетов и «предприятия вакуумной металлургии, парникового хозяйства».

Как под «рабочей», так и под «заповедной» территориями будут расположены подземные города — «для сна, развлечений, для обслуживания подземного транспорта и добычи полезных ископаемых».

Сельское хозяйство: фермы на Луне

Человечество создаст искусственную сверхплодородную почву. В северных районах будет развиваться парниковое хозяйство «с использованием подсветки, подогрева почвы, электрофореза, возможно, и других физических методов воздействия». Возрастет роль генетики и селекции. Появятся новые формы земледелия — морское, бактериальное, микроводорослевое, грибное. Люди начнут сокращать объем животноводства и научатся производить заменители животного белка. Поверхность океанов, Антарктиды, а в дальнейшем, возможно, Луны и планет будет постепенно втягиваться в орбиту земледелия.

Промышленность: кибернетика и автоматизация

Ради сохранения окружающей среды заводы перейдут на полностью безотходное производство. В промышленности возрастет роль кибернетической техники: полупроводниковой, магнитной, электронно‑вакуумной, фотоэлектронной, лазерной, криотронной, газодинамической и другой.

Кроме этого, предприятия окажутся способны гибко перестраивать производство «в зависимости от спроса и потребностей общества в целом», что позволит сохранить ресурсы и природу.

В бытовой технике все большую роль будут играть «простейшие автоматы». Но наиболее значительным будет прогресс в области связи и «информационной службы».

«Всемирная информационная система» (то есть интернет)

К 2024 году будет создана всемирная информационная система (ВИС), которая сделает доступной для каждого в любую минуту «содержание любой книги, любой статьи, получение любой справки».

Рассуждая о возможном обесценивании искусства из-за его общедоступности, ученый заметил, что «искусство и его восприятие всегда настолько индивидуальны, что ценность личного общения с произведением и артистом сохранится». Доступ к искусству и книгам, как считал Сахаров, навсегда останется «праздником».

По его прогнозу, в отличие от телевизора, ВИС предоставит «максимальную свободу в выборе информации» — но при этом потребует «индивидуальной активности».

ВИС должна включать индивидуальные миниатюрные запросные приемники‑передатчики, диспетчерские пункты, управляющие потоками информации, каналы связи, включающие тысячи искусственных спутников связи, кабельные и лазерные линии. Даже частичное осуществление ВИС окажет глубокое воздействие на жизнь каждого человека, на его досуг, на его интеллектуальное и художественное развитие.

Энергетика (атомная) и транспорт (тоже атомный)

Сахаров предполагал, что роль энергетики, основанной на сжигании угля, сохранится или даже возрастет. При этом атомная, а затем и термоядерная энергетика тоже будут развиваться. Проблему захоронения ядерных отходов ученый называл «чисто экономической», полагая, что в будущем «это будет не более сложно и дорого», чем обслуживание тепловых электростанций.

Автомобиль к 2024 году должна заменить «аккумуляторная повозка на шагающих „ногах“, не нарушающих травяного покрова и не требующих асфальтовых дорог». Грузы и пассажиры, прогнозировал Сахаров, будут перевозить гелиевые дирижабли с атомными двигателями и скоростные поезда (тоже с атомными двигателями). В городах появятся движущиеся тротуары, как в романе Герберта Уэллса «Когда спящий проснется».

Наука: искусственные алмазы и освоение астероидов

По мнению Сахарова, в научных исследованиях все большую роль будет играть вычислительное моделирование многих сложных процессов.

Люди будут производить искусственные алмазы из графита при помощи подземных ядерных взрывов. Возможно, удастся добиться успехов в синтезе веществ, обладающих сверхпроводимостью при комнатной температуре.

Люди, как считал Сахаров, продолжат попытки выйти на связь с инопланетными цивилизациями и будут пытаться принять сигналы от них «во всех известных видах излучений». Кроме этого, человечество начнет осваивать поверхность Луны и астероидов для экономической деятельности. Возможно, астероиды удастся направлять поближе к Земле, взрывая на их поверхности специальные атомные заряды.

Большинство [этих прогнозов] публиковалось в той или иной форме, и я не выступаю тут ни как автор, ни как эксперт. Моя цель другая — попытаться набросать общую картину технических аспектов будущего. Естественно, что эта картина является весьма гипотетической и субъективной, а местами условно‑фантастической. Я не считал себя при этом слишком связанным датой 2024 года, то есть писал не о сроках, а о возможных, по моему мнению, тенденциях.