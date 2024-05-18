Почта Франции выпустила марки с ароматом багета 18.05.2024, 20:03

Багет — один из главных символов французской гастрономии.

Почта Франции выпустила марки с ароматом багета — одного из главных символов французской гастрономии. Об этом сообщила газета Le Figaro.

Национальная почтовая служба таким образом решила отдать дань уважения «этой жемчужине французской культуры», внесенной в ноябре 2022 года в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Марки выпустили 16 мая — в день памяти Святого Оноре (Гонората Амьенского), считающегося покровителем пекарей, булочников и кондитеров.

На марке напечатали иллюстрацию Стефана Гумберта-Бассе. Тираж составил 594 тыс. экземпляров. Одна марка стоит €1,96. Чтобы почувствовать запах багета, марку нужно потереть.

В конце марта Почта Франции представила марки, посвященные Олимпийским и Паралимпийским играм в Париже 2024 года. На марках изображены, среди прочего, Эйфелева башня и река Сена. Тираж составил 800 тыс. экземпляров.

По традиции особая почтовая марка выпускается к каждой Олимпиаде. Марка парижских Игр подходит для международных почтовых отправлений.