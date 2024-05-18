Белорус хотел купить квартиру в Турции, но что-то пошло не так 18.05.2024, 19:36

1,332

За помощью он обратился к риелтору.

Житель Новогрудка захотел купить в Турции квартиру, риелтор нашел ему подходящий вариант. В результате квартиру мужчина так и не получил, а 2500 евро — потерял, отмечает «Онлайнер».

В конце марта 53-летний белорус увидел в соцсети рекламу агентства, которое продает недвижимость в Турции. Перешел на сайт и оставил свои контакты. Через день с ним связался мужчина, который представился риелтором. В течение месяца он предлагал варианты недвижимости для покупки.

Наконец покупатель выбрал подходящую квартиру — та стоила 25 000 евро. В ходе общения риелтор сбрасывал подтверждающие личность документы, договор на сделку, они неоднократно созванивались с покупателем по видеосвязи, причем риелтор показывал свое лицо — так что сомнений не было. Цена тоже устроила — начали оформлять сделку.

Дальше нужно было внести предоплату — 10% от стоимости недвижимости. Получается, 2500 евро. Покупатель перевел деньги на счет — и риелтор перестал выходить на связь.

Новогрудчанин обратился в милицию, следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».