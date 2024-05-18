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По Минщине бродят медведи

  • 18.05.2024, 20:16
По Минщине бродят медведи

Они становятся звездами соцсетей.

На Минщине заметили медведей: в одном случае это явно была самка с медвежатами, а во втором животное бродило по полю. Ролики с медведями появились в TikTok.

Так, в Борисовском районе Минской области недавно была замечена медведица с тремя медвежатами. Они бежали по зеленому полю, и мама периодически останавливалась, чтобы посмотреть на дорогу. С трассы и сняли перемещение животных, передает «Зеркало».

@dima_purpur #медведь #мишка #медведьбеларусь #медведьвышелклюдям ♬ оригинальный звук - Саёра Ни

А под Логойском был замечен одинокий мишка, шедший по пустому полю. Он тоже осматривал дорогу — возможно, хотел перейти. Это видео собрало более 280 тысяч просмотров. Один из комментаторов задался вопросом: «Как теперь за грибами ходить?» Ему советовали или не ходить, или брать конфеты, или покупать шампиньоны в магазине. А самый залайканный комментарий — это «Лес весь выпилили, куда им деваться».

Напомним, в прошлом году беларусы особенно часто сообщали о встреченных ими медведях. Животные гуляли по деревням, попадались в лесу и у трасс, громили ульи. Дело в том, что эти массивные хищники в последние годы сильно расплодились: их в Беларуси уже не менее 700 особей, а молодняк активно расселяется по стране.

Общество охотников и рыболовов настаивает на начале отстрела медведей, которые сейчас занесены в Красную книгу. Но пока подвижек в этом вопросе нет. Вместе с тем и нападений медведей на людей в последнее время не фиксировалось.

Беларусских медведей специалисты считают не особо агрессивными по отношению к людям. К примеру, пять лет назад под Витебском медведь решил напасть только после того, как его погладили и вынесли варенье. По словам ученых, медведя можно считать представляющим опасность, если он постоянно ходит где-то в населенном пункте. А если животное «заскочило и так же быстро убежало», то это нормально и не опасно. Тем не менее животному могут понизить охранный статус в Красной книге

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