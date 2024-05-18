ВСУ сбили еще один штурмовик Су-25 в Донецкой области 18.05.2024, 19:57

иллюстративное фото

Успешную операцию провели зенитчики 110-ой бригады.

Украинские зенитчики 110-й отдельной механизированной бригады имени генерала-хорунжого Марка Безручко сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области. Об этом сообщается в Facebook 110-й бригады.

Это уже четвертый вражеский Су-25 на счету бойцов 110-й отдельной механизированной бригады за май.

«Четвертый пошел! Зенитчики 110-ки продолжают выписывать пламенные штрафы московским летунам за незаконное пересечение границы. Снова прибили Су-25 врага! Сейчас его останки догорают в одной из донецких посадок», - сообщили в бригаде.