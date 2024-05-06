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Ландсбергис — на обвинения режима Лукашенко: Это можно расценивать и как форму гибридных действий против соседа

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  • 6.05.2024, 21:06
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Ландсбергис — на обвинения режима Лукашенко: Это можно расценивать и как форму гибридных действий против соседа
Габриэлюс Ландсбергис

Цель таких действий — вызов хаоса и оказание влияния на политические процессы в Литве.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал гибридными действиями обвинения белорусского режима в том, что Литва якобы атаковала соседнюю страну дронами.

По его словам, так же надо оценивать и ядерные учения, которые организует Россия (они пройдут недалеко от Украины).

— С большой озабоченностью мы наблюдаем появление ложных сообщений и выражаем протест белорусскому правительству доступными для нас способами. Однако это можно расценивать и как форму гибридных действий против соседа, потому что я не думаю, что такое количество ложных обвинений — случайность, — приводит DELFI слова Ландсбергиса.

Министр заметил, что цель таких действий режима — скорее всего, вызов хаоса и оказание влияния на политические процессы в Литве.

— Поэтому ответ должен быть в первую очередь жесткий, надо говорить правду, уточнять или опровергать информацию, которая была распространена. А также, что мы активно делаем — информировать партнеров, потому что Литва не единственная страна, которая сталкивается с такими гибридными действиями, — сказал Ландсбергис, отметив, что с такой дезинформацией сталкиваются и крупные страны Западной Европы.

Напомним, Иван Тертель, выступая на ВНС, заявил, что белорусские спецслужбы провели «ряд острых чекистских мероприятий» и якобы предотвратили удары боевых дронов «по Минску и его пригородах» с территории Литвы.

Литва отреагировала на эти заявления нотой протеста, вызвав на ковер временного поверенного в делах Беларуси. В МИДе Литвы отметили, что обвинения «не имеют ничего общего с реальностью» и потребовали, чтобы «МИД Беларуси немедленно опроверг эту дезинформацию».

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