ВСУ разбили бронетанковую группу РФ на опасном участке фронта 19.05.2024, 13:12

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Появилось видео боя.

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили бронетанковую штурмовую группу оккупантов на Покровском направлении.

Пресс-служба украинской бригады опубликовала видео боевой работы.

В 47-й ОМБр рассказали, что российские захватчики пытались штурмовать украинские позиции с помощью двух БМП и танка.

Однако передвижение вражеской бронетехники в сторону разбитого населенного пункта в Донецкой области вовремя обнаружили украинские аэроразведчики.

Далее за дело взялись украинские артиллеристы, которые при взаимодействии с операторами FPV-дронов остановили наступление и уничтожили российскую технику.

Следует отметить, что Покровское направление остается одним из самых тяжелых на фронте, россияне атакуют позиции украинских защитников, пытаясь использовать свое преимущество в количестве живой силы и техники.

Атаки проходят при поддержке авиации противника, также непрерывно работает и российская артиллерия.