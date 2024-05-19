Несолоно хлебавши 2 Ростислав Демчук, «Фейсбук»

19.05.2024, 12:57

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Фото: Getty Images

Зачем Путин летал в Китай?

Как говорится, несолоно хлебавши, Владимир Путин вернулся из Пекина в Москву. Кроме политических заявлений, совместных коммюнике о стратегическом взаимодействии… – в сухом остатке «ноль».

«Путин и Си Цзиньпин подписали меморандум об углублении партнерства и стратегическом сотрудничестве». А что такое «меморандум»? Это не договор, не соглашение, не контракт и даже не договоренность. Это пустые слова! А что на практике?

Договориться о завершении проекта «Сила Сибири – 2» не удалось. Да, даже больше! Пекин требует дисконт на нефть, которая проходит по трубопроводу «Сила Сибири – 1» и которая и так закупается Китаем на 40% дешевле, чем она стоит на мировом рынке. Кроме того, Китай не сможет оплачивать какой-либо товар, продукт из России (в том числе и нефть) в долларах США, евро, фунтах или иенах… Исключительно в китайских юанях.

Но даже для расчетов с Россией в китайских юанях придется создавать новенькую систему банковских расчетов. А поскольку Китай не может и не хочет платить России в рублях (потому что они ему не нужны), Российские банки вынуждены закупать у Китая юани. Вот и все! Россия попадает в китайскую ловушку и становится полностью финансово зависимой от Китая и китайских юаней.

Теперь обращаемся к конкретным фактам! Китай остановил 80% платежей с Россией: ситуация быстро ухудшается…

Давление из-за возможных новых американских санкций привело к замедлению торговых операций между Россией и Китаем. Практически со стороны Китая остановлено до 80% платежей из РФ. В ответ на угрозу китайские эксперты предлагают использовать мелкие банки для финансовых операций, создание новых финансовых институтов для торговли с Россией и разработку двусторонних платежных систем, однако такой вариант обещает много проблем.

Чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, китайские предприниматели обращаются к региональным банкам, не связанным с Западом, но даже здесь они сталкиваются с задержками и сложностями. Это приводит к отказу некоторых компаний от работы с Россией из-за проблем с платежами. Китайские предприниматели, пытающиеся работать с Россией, месяцами ждут открытия счетов в банках, даже мелких, что очень усложняет экономическую деятельность.

И вишенка на тортик! МИД Китая озвучил официальную позицию по формуле мира между Россией и Украиной: «Китай призывает Москву к полному выводу российских войск с оккупированной территории Украины, без этого никакое политическое урегулирование и прекращение войны невозможно».

Ростислав Демчук, «Фейсбук»