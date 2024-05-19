«Тут же нашел первых клиентов — а я даже и шить не умел»
- 19.05.2024, 13:27
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Как белорус из провинции ушел с завода и создает свой бренд.
Никите Дмитраченко 25 лет. Он окончил машиностроительный колледж в Гомеле, но по специальности не работал – устроился слесарем на завод по производству медтехники.
О том времени рассказывает без охоты – как про вечный «день сурка»: пришел – сделал – в следующем месяце получил зарплату.
«У меня внутри было желание делать что-то своими руками – создавать с нуля», – отмечает Никита.
Было понятно, что нужно искать свой путь, пишет tochka.by.
Почти стал «айтишником»
Одно время Никита думал, что ему прямая дорога в IT: мол, поработает немного, «обтешется» – а дальше обязательно «замутит» свой стартап.
А началось все так: однажды YouTube подкинул парню видео про веб-разработку – и в тот же день Никита сел заниматься.
Спустя три месяца обучения парень уволился с завода.
«В Telegram-чатах и группах для джунов мне уже предлагали небольшие подработки на фрилансе. И казалось: ну вот, еще чуть-чуть, месяц или два – и я войду в IТ. Надо просто заниматься больше, не только по вечерам», – признается Никита.
Молодой человек заперся дома – и учился: просыпался с ноутбуком и засыпал с ним.
«Бывало, по неделе из дома не выходил: только в магазин – и обратно к компьютеру», – вспоминает он.
У Никиты было отложено $600. Ему казалось, что этого хватит на какое-то время – а там и айтишная зарплата подоспеет.
Но в IT наступил кризис, компании перестали активно нанимать новых сотрудников, и даже на фрилансе задачи больше никто не подбрасывал. Деньги растаяли раньше, чем молодой человек смог найти постоянную работу.
Нужно было на что-то жить – и Никита попробовал себя и в столярном деле, и в доставке, был администратором в парке виртуальной реальности и агентом по продаже недвижимости. А программирование то забрасывал, то снова к нему возвращался.
Чертил под пилу
В какой-то момент любимую девушку Никиты отправили отрабатывать распределение в Жлобин. Он поехал за ней.
Там на съемной квартире пришло понимание: «Ну вот поучусь еще месяц-три-шесть и найду работу в IT. Но это мне надо?»
Никита уже точно знал, что хочет работать руками и видеть, как из природного материала рождается изделие, а из нескольких изделий – свой бренд.
Однажды алгоритмы на YouTube предложили Никите видео про кожевенника. Молодой человек посмотрел и загорелся идеей шить из кожи.
«У меня такой характер: никогда не откладываю в долгий ящик, а сразу делаю», – говорит он.
Никита купил на Wildberries шило, нож, пробойники, иглы и нитки. Заказал несколько маленьких кусочков кожи, чтобы тренироваться, и «полшкуры» коровы – 150 дм2.
«А перед этим я написал в LinkedIn, что начинаю шить из кожи – и принимаю заказы. И представьте себе: тут же нашел несколько клиентов. А я даже шить-то не умел!» – вспоминает ремесленник.
Неделю он делал картхолдеры и брелоки – по мелким заказам. Затем взялся за работу для подписчика из Санкт-Петербурга, который заказал чехол для ноутбука. Никита признается: да, прежде такого не делал, но раз назвался груздем – надо было выполнять.
Молодой человек разложил кожу, разметил, раскроил и сшил чехол.
«И даже круто получилось – ровненько! Переделывать не пришлось», – вспоминает он.
Чехол принес Никите около $100 и сразу «отбил» затраты на инструменты и кожу.
«Вообще, когда я шил свои первые изделия, у меня даже линейки не было. Нашел пилу на балконе съемной квартиры – и под нее чертил на кусках кожи», – смеется он.
Не обошлось без «жертв»: новоявленный мастер испортил хозяйский стол-книгу, тот был весь в царапинах и порезах. Пришлось выкупить, но Никита не жалеет – «стол хороший, для работы лучшего и не надо».
«Вложился в кожу – и хоть зубы на полку клади»
Никита признается: с тех пор, как он начал шить изделия из кожи, его рабочий день длится по 16 часов. Но работает он с куда большим удовольствием, чем раньше по восемь часов на заводе.
Поначалу молодой человек тратил на свое дело почти все, что зарабатывал. Бывали и такие времена: «вложился в кожу – и хоть зубы на полку клади».
Но Никита говорит, это нормально, любой бренд так начинается. И добавляет, что, гонясь за краткосрочной выгодой, можно упустить долгосрочную, так что лучше он затянет пояс потуже сегодня.
Какое-то время было так: приходил клиент – и заказывал изделие нового цвета, какого у Никиты не было. Ремесленник покупал лист кожи и шил из него всего один кошелек.
«А дальше этот лист лежит месяц-два-четыре, пока не придет еще клиент с запросом на такой же цвет», – рассказывает он.
Сейчас, когда и объем производства вырос, и клиентов стало больше (и даже появились заказчики на опт), на развитие бренда Aborigen уходит не менее Br1000 («а иногда и $1000») в месяц.
И да, с лета прошлого года Никита уже не делает ноунэйм-вещи. У его ремней, кошельков, чехлов для ноутбука и прочего есть бренд – Aborigen. Никита видел в нем «что-то исконное, коренное – свое, одним словом».
Клиентов мастер находит через Instagram и LinkedIn – последняя соцсеть профессиональная, для поиска работы. Еще во времена, когда Никита изучал веб-разработку, он собрал неплохую сеть айтишных контактов – теперь 30% заказов идут от них.
Главные покупатели изделий Aborigen – мужчины. Девушки среди клиентов тоже есть, но они покупают для своих парней, смеется Никита. Еще он отмечает, что большинство чехлов заказывают на «макбуки». Молодой человек полагает, это связано с тем, что айтишники предпочитают технику Apple.
В основном кожаные изделия Никиты расходятся по Беларуси, но какие-то уже радуют покупателей из России и Черногории. А недавно один из его ремней прилетел в Норвегию.
Как ты, не сделает никто
Вопросу о том, сколько кожи ему пришлось перепортить вначале, Никита так удивляется, что даже брови взмывают.
«Не знаю. Я не акцентируюсь на неудачах: что-то не получилось – просто беру и переделываю», – признается он.
Молодой человек вспоминает: как-то сшил чехол для ноутбука, а тот не подошел по размеру.
«Не страшно – отложил, пусть дожидается своего владельца. Все равно рано или поздно заберут», – уверен ремесленник.
Никита честно заявляет: да, он совершает ошибки каждый день: «тут с рекламой ошибся, тут со стратегией – нацелился в какой-то месяц на ремни, а, похоже, надо было делать кошельки». И исправляет их тоже ежедневно.
«В этом и состоит путь предпринимателя: двигаться от ошибки к ошибке», – спокойно разъясняет молодой человек.
Что еще усвоил Никита, пока работал над брендом: людям кажется, что все уже придумано и сделано до них – так что свое дело и затевать не стоит.
«А на самом деле нет. Как ты сделаешь – так больше никто не сделает, надо пробовать!» – убеждает парень.
Также Никита понял, что стоимость изделия для клиента – часто не главное: кто может потратить на ремень Br100, тот и за Br120 возьмет.
Молодой человек говорит, что его клиенты порой сначала оформляют заказ, а потом уже интересуются, сколько денег перечислить. И, судя по разговору, они и на Br200 согласились бы.
Никита ставит на ремни цену в Br100.
«Цена у меня средняя. Но в нее же входит не только стоимость продукта – у меня свое позиционирование, философия», – объясняет он.
Планы у Никиты большие – уже к лету намерен вернуться из Жлобина в Гомель и открыть юрлицо. Будет набирать команду и сам обучать.
Говорит, что хочет создать идеальные условия для своих людей – чтобы они не думали ни о чем, кроме творчества.