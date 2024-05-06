Шольц пообещал защищать страны Балтии в случае нападения России 3 6.05.2024, 21:51

Олаф Шольц

Канцлер Германии провел переговоры с премьерами Эстонии, Латвии, Литвы.

Канцлер Германии Олаф Шольц провел переговоры с премьерами Эстонии, Латвии, Литвы. Он заверил, что до конца 2027 года формирование бригады в Литве будет завершено.

Об этом сообщает Bloomberg.

Канцлер Германии 6 мая провел переговоры в Риге со своими коллегами из Латвии, Эстонии и Литвы, отметив, что безопасность трех стран, граничащих с Россией и Беларусью, также является ключевой для безопасности Германии.

«Я также хотел бы сказать здесь: нападение на вас будет нападением и на всех нас», - добавил Шольц на совместной пресс-конференции с Эвикой Силинией из Латвии, Каей Каллас из Эстонии и Ингридой Шимоните из Литвы.

Во время совместного выступления с канцлером Шольцом президент Литвы Гитанас Науседа призвал Германию ускорить развертывание немецкой бригады, учитывая вторжение России в Украину и угрозы другим бывшим советским республикам.

Как отмечается, отправка бригады в страны Балтии является частью «исторического перелома» в военной политике, который Шольц провозгласил в своей речи в парламенте всего через несколько дней после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Германия не только направляет бригаду на постоянную дислокацию в Литве, но и усиливает восточный фланг НАТО с помощью текущей миссии по патрулированию воздушного пространства над странами Балтии и боевой группы усиленного передового присутствия, возглавляемой Германией.