Украинский офицер: Лукашенко уже поздно паниковать 13 26.04.2024, 15:17

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Алексей Гетьман

Фото: ATR

Время диктатора на исходе.

На днях президент США Джо Байден подписал исторический закон о предоставлении Украине военной помощи на $61 миллиард. В Пентагоне заявили, что оружие прибудет в Украину уже в ближайшие дни.

Как это изменит ситуацию на фронтах в Украине?

За комментарием сайт Charter97.org обратился к майору запаса Нацгвардии Украины, ветерану российско-украинской войны Алексею Гетьману:

— Сошлюсь на верховного главнокомандующего и президента Украины Владимира Зеленского. Он сказал о том, что после того, как мы начнем получать большое количество оружия, то развернем планы Путина относительно Украины против него.

Такое боевое настроение у нашего военного и политического руководства вдохновляет. Люди на уровне командующих, президентов ничего просто так не говорят. Значит, у нас появится серьезное количество оружия и не только от США.

К слову, Великобритания передаст Украине крупный пакет военной помощи. Речь идет о 500 млн фунтов стерлингов. Подчеркну, что Британия каждый год поставляет нам военную помощь на сумму около 3 миллиардов фунтов стерлингов, что прописано в бюджете страны.

— Повлияет ли позиция США и Британии на решение Германии о поставках ракет Taurus в Украину?

— Давайте оставим в покое наших друзей из Германии с ракетами Taurus. У нас есть другие ракеты и возможности. Думаю, что скоро у Украины будут собственные ракеты, которые смогут летать на такую дальности. Мы модернизируем «Нептун».

Важно помнить о том, что в перечне стран Европы, которые помогают Украине, Германия занимает первое место.

— Стало известно, что США еще в марте тайно поставили в Украину более 100 дальнобойных ракет ATACMS и ВСУ как минимум дважды из применили. На что способны эти ракеты и могут ли они ускорить освобождение Крыма?

— Нет, не может оружие в количестве 100 ракет изменить ход войны. Россияне не единожды выпускали по Украине больше ста ракет. Это что-то изменило? Вот 1000 ракет изменила бы ход войны, но не 100.

500 F-16 закончило бы войну, а 50 - нет. Вспомним операцию «Буря в пустыне», когда силы коалиции во главе с США выдавливали из Кувейта Саддама Хусейна. Так вот там было задействовано в бою около трех тысяч танков «Абрамс» и примерно столько же боевых машин пехоты «Брэдли». Это решило исход войны, а 31 танк - не решает.

— Лукашенко в последнее время неоднократно делал панические заявления об «освобождении Беларуси войсками НАТО», создании «белорусской освободительной армии» на базе полка Калиновского и других добровольческих формирований. И даже назвал «плацдарм» — близкий к Украине Кобринский район. Почему диктатор запаниковал?

— Хотелось бы задать Лукашенко простой вопрос: зачем странам НАТО нападать на Беларусь? Чтобы что?

Для РФ расширение территории - важный принцип существования. Внешний враг и война нужны Путину, чтобы можно было как-то оправдать уровень жизни и беспредел власти внутри страны. Европейским же странам всего хватает.

Лукашенко пытается поднять градус в Беларуси. Очевидно, что он перепугался, ведь в Польшу прибыло 16 тысяч британских военнослужащих. Да и приехали они на своей технике.

Но поздно уже Лукашенко паниковать. Он будет отвечать точно так же перед Международным уголовным судом, как и Путин. Пропетлять ему не удастся, вышло его время.

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