Военный эксперт: Когда в Украине появятся ATACMS, то могут появиться и TAURUS 23.04.2024, 18:36

Именно эти ракеты могут применить для удара по Крымскому мосту.

Ракеты TAURUS могут появиться в Украине в связке с дальнобойными ATACMS, поскольку существует гармонизация решений между Соединенными Штатами Америки и Германией. Такое мнение сегодня FREEДОМ высказал украинский военный эксперт Валерий Рябых.

По его словам, такого же мнения придерживаются разные политические и военные эксперты.

- Можно сказать, что принятие подобных решений Германией зависит от Соединенных Штатов именно по вопросам безопасности. И если ядерные государства Франция и Великобритания могут себе позволить первыми поставить дальнобойные ракеты, такие как Storm Shadow и SCALP-EG, то Германия в данном вопросе зависит от США и от их решения. Когда в Украине появятся ATACMS, то буквально с небольшим разрывом также могут появиться и TAURUS, — считает Рябых.

Он высказал мнение, что ATACMS и TAURUS в связке могут применить для удара по Керченскому (Крымскому) мосту.

- Конечно, подобная массированная атака может быть дополнена другим перечнем вооружений — противорадиолокационными ракетами и ракетами, отвлекающими средства противовоздушной обороны, и большим ассортиментом беспилотных систем как воздушного базирования, так и морского, — предположил эксперт.