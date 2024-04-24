Байден подписал законопроект о помощи Украине 24.04.2024, 18:09

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Джо Байден

США уже готовят для Киева пакет военной помощи.

Президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий выделение средств на помощь Украине.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на трансляцию Белого дома.

«Сегодня хороший день для мира в мире. Я только что подписал закон, который касается помощи. Это сделает Америку и мир безопаснее. Это поможет нашим партнерам защищать свою суверенную землю», - объявил президент США.

Как сообщал Charter97.org, в пакет американской помощи Украине могут войти бронетехника, боеприпасы для ПЗРК Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров и противотанковые ракеты для TOW и Javelin.

В то же время, по информации источников CNN, этот пакет помощи будет содержать дальнобойные ракеты ATACMS. И, вероятно, речь пойдет о ракетах, способных лететь на 300 километров, о которых Украина уже долго просила Соединенные Штаты.

Известно, что США уже готовят для Украины пакет военной помощи на 1 миллиард долларов.