Белорусские водительские права будут признавать в ОАЭ 9 6.05.2024, 21:00

Подписан меморандум.

Белорусские водительские права будут признавать в ОАЭ. Совет Республики одобрил законопроект о ратификации меморандума о взаимопонимании между правительствами Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов по вопросам взаимного признания и обмена водительских удостоверений. Информация размещена в официальном телеграм-канале Совета Республики.

В сообщении сказано, что данный меморандум разработали в целях признания действительности водительских прав, которые были выданы гражданам, не имеющим разрешения на постоянное проживание в Беларуси и ОАЭ, которые прибывают в туристических целях или же работают по временным трудовым договорам и контрактам. Но при условии, что владелец прав подходит под требования минимально необходимого возраста, который установлен в отношении различных категорий водительских удостоверений.

Отмечается, что ратификация меморандума окажет содействие свободе передвижения граждан, которые имеют действительное водительское удостоверение одной из сторон, по территории другой стороны.