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Business Insider: У НАТО уже есть модель, как закрыть небо над Украиной

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  • 19.05.2024, 14:21
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Business Insider: У НАТО уже есть модель, как закрыть небо над Украиной

Ее поддержали как правящие, так и оппозиционные партии Германии.

Запад уже имеет действенную модель защиты Украины от российских воздушных атак. Эта модель была наглядно продемонстрирована во время иранской атаки на Израиль в апреле, пишет американское издание Business Insider.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в частности выразил убеждение, что ракеты-перехватчики могут запускаться с территории соседних с Украиной стран НАТО, таких как Польша и Румыния, чтобы прикрыть по крайней мере западные украинские регионы.

Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, как правящие, так и оппозиционные партии Германии выражают поддержку идеи защиты приграничных с НАТО регионов Украины. Например, Родерих Кизеветтер, политик оппозиционного Христианско-демократического союза и бывший офицер генерального штаба Бундесвера, сравнил защиту Украины с усилиями Запада предотвратить удар по Израилю 300 ракетами и беспилотниками, выпущенными Ираном в апреле.

«Западные страны могли бы защитить часть воздушного пространства Украины вблизи территории НАТО и сбивать российские беспилотники и ракеты. Это уменьшило бы нагрузку на украинскую противовоздушную оборону и позволило бы им защитить фронт. Как в случае с Израилем, где помогали Франция, Великобритания и другие, они не стали бы воюющими сторонами», - заявил Кизеветтер в комментарии Business Insider.

Это мнение разделяет и бывший генсек НАТО Расмуссен.

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