В Беларуси запретили российскую «медовуху» 19.05.2024, 14:07

В чем причина?

Госстандарт Беларуси продолжает выявлять товары, которые не соответствуют требованиям технических регламентов.

Список опасной продукции пополнила российская «медовуха».

В реестре оказались:

медовуха малиновая «Мощь Берсерка» торговой марки Mjolnir (производитель – ООО «Медоварня Традиции Предков», РФ, г. Курск);

медовуха White Phoenix, гранат-малина (производитель – ООО «ФОНТЕ», РФ, Краснодарский край, станица Октябрьская).

Сообщается, что в напитке «Мощь Берсерка» обнаружено наличие недопустимой пищевой добавки – консерванта сернистой кислоты. В медовухе White Phoenix нашли наличие сорбиновой кислоты, а также сернистой кислоты.

«Это может вызвать аллергические реакции или противопоказано при отдельных видах заболеваний», – отметили специалисты.

В отношении напитков установлены различные меры, в том числе изъятие из обращения, запрет ввоза и обращения.