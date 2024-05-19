В Беларуси запретили российскую «медовуху»
- 19.05.2024, 14:07
В чем причина?
Госстандарт Беларуси продолжает выявлять товары, которые не соответствуют требованиям технических регламентов.
Список опасной продукции пополнила российская «медовуха».
В реестре оказались:
медовуха малиновая «Мощь Берсерка» торговой марки Mjolnir (производитель – ООО «Медоварня Традиции Предков», РФ, г. Курск);
медовуха White Phoenix, гранат-малина (производитель – ООО «ФОНТЕ», РФ, Краснодарский край, станица Октябрьская).
Сообщается, что в напитке «Мощь Берсерка» обнаружено наличие недопустимой пищевой добавки – консерванта сернистой кислоты. В медовухе White Phoenix нашли наличие сорбиновой кислоты, а также сернистой кислоты.
«Это может вызвать аллергические реакции или противопоказано при отдельных видах заболеваний», – отметили специалисты.
В отношении напитков установлены различные меры, в том числе изъятие из обращения, запрет ввоза и обращения.