Китай издевается над Путиным

Китай издевается над Путиным5
- Александр Невзоров
- 19.05.2024, 14:14
- 8,492
Дерзость реплик указывает на важное обстоятельство.
Отличным показателем истинного «веса» китайского паломничества Путина - являются китайские соцсети.
Судя по дерзости большей части реплик население Поднебесной знает о том, что цензура не собирается защищать «образ» кремлевского диктатора от насмешек и издевательств.
Самым частым мотивом реплик (с вариациями) стала уверенность в том, что Китай спасает глупую Россию.
«Россия не была готова к войне. Если бы не великодушие китайского народа, она давно бы потерпела поражение».
«Благодаря продуманной политике нашего правительства некогда экономическая и военная сверхдержава теперь полностью зависит от нашей экономики».
На втором месте - издевки непосредственно над Путиным.
«Путин часто бывает в Китае. Возможно, он тоже захочет открыть здесь свой магазинчик».
Александр Невзоров, «Телеграм»