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Китай издевается над Путиным

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  • Александр Невзоров
  • 19.05.2024, 14:14
  • 8,492
Китай издевается над Путиным
Александр Невзоров

Дерзость реплик указывает на важное обстоятельство.

Отличным показателем истинного «веса» китайского паломничества Путина - являются китайские соцсети.

Судя по дерзости большей части реплик население Поднебесной знает о том, что цензура не собирается защищать «образ» кремлевского диктатора от насмешек и издевательств.

Самым частым мотивом реплик (с вариациями) стала уверенность в том, что Китай спасает глупую Россию.

«Россия не была готова к войне. Если бы не великодушие китайского народа, она давно бы потерпела поражение».

«Благодаря продуманной политике нашего правительства некогда экономическая и военная сверхдержава теперь полностью зависит от нашей экономики».

На втором месте - издевки непосредственно над Путиным.

«Путин часто бывает в Китае. Возможно, он тоже захочет открыть здесь свой магазинчик».

Александр Невзоров, «Телеграм»

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