Мадонна бесплатно выступила с концертом в Бразилии 6.05.2024, 21:25

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Фанаты летели со всего мира и заполнили несколько кварталов Рио.

Американская певица Мадонна 4 мая дала бесплатный концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро в честь завершения своего мирового турне The Celebration. На выступление 65-летней певицы пришли посмотреть около 1,6 миллиона зрителей. Подготовка площадки заняла неделю. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что территория вокруг пляжа, где проходил концерт, была заполнена на несколько кварталов, а сам район превратился в огромный танцпол.

Накануне концерта весь город гудел, фанаты выстраивались в очередь возле отеля Copacabana Palace в надежде хоть мельком увидеть звезду. Аэропорт города принял около 170 дополнительных рейсов, которые доставляли фанатов артистки со всего мира.

Однако, несмотря на впечатляющее количество зрителей, это седьмой показатель по посещаемости для бесплатных концертов, хотя и первый среди женщин.

Первое место по посещаемости среди бесплатных концертов делит концерт Рода Стюарта на пляже Копакобана в 1994 году (3,5 млн человек) и концерт Жаль-Мишель Жарра в Москве в 1997 году (3,5 млн человек).