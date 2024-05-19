Белорус исправно платил 6500 рублей налогов в год, но все равно стал «тунеядцем» 1 19.05.2024, 14:52

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Как так вышло?

Белорус дистанционно работает на юридическое лицо в РФ из небольшого белорусского города. Два месяца назад из коммунальной платежки он узнал, что оказался в списке тунеядцев, пишет devby.io.

Он не ІТ-специалист, а методист онлайн-образования, однако это все равно: история может стать типичной и для айтишников.

Он работает по договору гражданско-правового характера (ГПХ) на дистанционке в российской организации, зарплату официально получает на банковскую карту. Раз в год заполняет налоговую декларацию и платит 13% подоходного налога в Беларуси. Так, за последний год вышло около 6500 BYN. Тем не менее два месяца назад он оказался в списке незанятых в экономике.

В комиссии по содействию занятости объяснили: это потому, что «ГПХ не является контрактом или трудовым договором».

— В начале года мой договор с выпиской о зарплате всех устраивал, а сейчас он уже не подходит, — жалуется белорус. — Они даже не захотели заглядывать в те документы, которые я принес. Начальник отдела (или этой комиссии) вообще сказала, что им без разницы, куда платятся налоги.

Нет контракта или трудового договора — значит, тунеядец. Но контракт со мной могут заключить, только если я буду жить в РФ.

В инспекции по налогам и сборам читателю тоже ничем не помогли.

— Там ответили, что могут только выдать справку об уплаченных налогах, а почему я стал тунеядцем, они и сами не знают.

Получается, гражданин Беларуси живет в Беларуси, работает и платит две тысячи долларов по курсу в бюджет Беларуси, но при этом является… тунеядцем.

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Парню посоветовали обратиться в комиссию не устно, а письменно, приложив справку об уплаченных налогах, но не факт, что это поможет. Дело в том, что с 1 февраля 2024 года вступила в силу большая часть положений постановления Совмина № 53, которое еще больше усилило критерии отнесения граждан к незанятым в экономике. Так, к людям, работающим на территории стран ЕАЭС, сейчас относят только тех, с кем заключен трудовой договор (контракт). До сих пор было достаточно договора ГПХ — при условии, что по нему выплачивается доход.

Вероятно, смысл был в том, чтобы отсеять из списка занятых тех, кто находится за границей на «вольном хлебе». Однако же попали и те, кто не только живет и работает в стране, но и честно платит здесь налоги.

Кого еще могут коснуться поправки?

Айтишников, работающих на РФ и другие страны ЕАЭС по договору ГПХ. Таких немало. Однако для них, кажется, пока есть выход — переходить на налог на профессиональный доход (НПД). Налоговики не раз объясняли, что статья 7 «о работе через Интернет» (Закона РБ от 30.12.2022 № 230-З» об изменении законов по вопросам налогообложения») придумана как раз для них. Что делать тем дистанционщикам, чья деятельность не подпадает под НПД, непонятно.