Лукашенко резко засуетился 6 Сергей Климовский

1.05.2024, 11:56

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Одно из событий может стать толчком к восстанию против диктатуры в Беларуси.

Инаугурация «Путина» 7 мая означает не просто продолжение российско-украинской войны, а намерение кремлевцев перевести ее в новую фазу. Поэтому резко засуетился Лукашенко и стал рассказывать, что НАТО из Литвы собралось атаковать его дронами, украинские войска скопились в детской больнице на северной окраине Киева, откуда и вторгнутся, а беларуские повстанцы планируют войти в Кобрин и попросить «Байден, введи войска!».

Суета Лукашенко имеет две объективные причины, никак от него не зависящие.

Причина первая, июньский саммит мира в Швейцарии с последующим принуждением РФ к миру предполагает деоккупацию не только Украины, но и Беларуси. Пока в Беларуси находятся войска РФ ни о каких гарантиях безопасности не только для Украины, но также для Латвии, Литвы и Польши говорить бессмысленно. Вывод их из Беларуси может стать толчком к восстанию против диктатуры Лукашенко. Разумеется, никто не дает гарантий второй революционной волны в Беларуси прямо сразу после ухода рашистов. Но с учетом того, что летом-осенью 2025 г. Лукашенке предстоит пройти процедуру президентских выборов, а он уже в феврале 2024 г. заявил о своей готовности к ней, то в общем контексте все выглядит почти однозначно.

Вторая причина – это раздухарившиеся кремлевцы. Решение оставить бренд «Путин» еще на шесть лет обязывает их воевать до полного распада РФ или до ее ликвидации. На практике может получиться два в одном. По логике они должны впечатляюще повоевать до саммита в Швейцарии, чтобы попытаться повлиять на позицию его участников. Есть еще десяток других причин, подталкивающих их к военной активности. В результате Лукашенко уже будет обязан участвовать в войне не только в виде плацдарма, склада и ремонтной базы, но и непосредственно войсками, и официально, а не исподтишка как в 2022 г. Других вариантов у кремлевцев для него просто нет в силу географии войны и тех геополитических и идеологических конструкций, которые они нагромоздили. Поэтому беларусы уже могут прощаться с иллюзией, что им удастся отсидеться по домам, а не в окопах. Лукашенко такое прощание сейчас начал и хочет утянуть за собой на тот свет и остальных.

Нравится или не нравится это Лукашенко, но он обязан следовать указаниям Москвы и соскочить уже не может. Поэтому и рассказывает, откуда по нему готовятся удары…

Сергей Климовский, «Фейсбук»