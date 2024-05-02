«Именно поэтому Кремль подключил Лукашенко» 1 2.05.2024, 15:20

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Почему белорусский диктатор мечется?

В швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня пройдет Глобальный саммит мира. В нем могут принять участие от 80 до 100 стран. Чего от этого саммита ожидают в Украине? Почему это мероприятие так не нравится Кремлю и Лукашенко?

Эти и другие вопросы сайт Charter97.org задал политическому эксперту, руководителю украинского Центра военно-правовых исследований Aлександру Мусиенко:

— Мы в Украине ожидаем от этого саммита, что он, во-первых, в который раз обратит внимание на то, что идет российско-украинская война. Считаю, что очень важно информационно заявить об этом, рассказать о последствиях. Сейчас обострился российский ракетный террор против мирных украинцев.

Во-вторых, проведение этого мероприятия демонстрирует миру стремление Украины к прекращению войны. Наша страна выступает за мирное решение. Мы не заинтересованы в продолжении войны, но в то же время это мирное решение должно исходить из норм международного устава ООН. В нем говорится об уважении территориальной целостности, независимости, суверенитета.

В-третьих, к этому процессу Украина привлекает достаточно большое количество стран. Предварительно — более 100 стран уже высказались, что хотят приехать. Получается, что это еще и способ давления на РФ. Покажите форум, который соберет Путин, где будет более 100 стран, которые поддерживают его вариант мира. Нет таких.

В-четвертых, это способ привлечь внимание к радиационной безопасности. Россия оккупировала Запорожскую АЭС, ведет провокационные действия в отношении атомных электростанций, энергетики и продовольственной безопасности мира.

Собственно говоря, для этого и нужен Глобальный саммит мира: объединить страны в поддержке, показать, что Украина не одна в идее мира на справедливых условиях.

— Лукашенко также несколько раз реагировал на Глобальный саммит, заявляя, что «если его и Путина в Швейцарию не зовут, то это паноптикум». Почему такая реакция? Ведь можно было просто проигнорировать это событие.

— Понятно, что Лукашенко во многом ретранслирует мысли Путина. Он в этой ситуации в изоляции вместе с Россией. Разве Лукашенко может предложить альтернативу Глобальному саммиту мира в Швейцарии? Нет. Альтернатива (в его понимании) — это только российский вариант, который он сознательно не хочет озвучивать, чтобы казаться якобы хорошим.

Лукашенко в этом плане выполняет задание Кремля. Он делает соответствующие заявления, мол, договаривайтесь с Россией на ее условиях или уже «какие-то войска из Витебска перебрасываются». Опять говорит про ядерную эскалацию, сыплет угрозами и так далее.

Стоит еще обратить внимание на то, что, вероятнее всего, включился Лукашенко по заданию Кремля, потому что Россия не уверена, что военным путем сейчас сможет достичь поставленной цели. Несмотря на наступление, они не ожидали американской помощи и рассматривают вариант страховки. В том числе — угрожают ядерным вооружением и так далее.

— Лукашенко в последнее время делает много взаимоисключающих заявлений. То угрожает ядерным оружием, то рассказывает, что Беларусь будут освобождать войска НАТО, то призывает всех садиться за стол переговоров. Почему он так мечется?

— Все очень просто: он предлагает, мол, давайте сядем за стол переговоров и примем российские условия. Если вы, мол, не примете, то хочу напомнить, что Беларусь вместе с РФ готовится к любым действиям. Российское ядерное оружие на территории Беларуси — даже не думайте ни о каких сценариях.

Если вы не принимаете условиях России, то Беларусь будет использована как фактор эскалации против стран Балтии и Польши. Вот, собственно говоря, что Лукашенко хочет сказать, намекая на возможную агрессию против этих стран. Он на это намекает, опять же, из-за неуверенности России.

Если бы Путин сейчас понимал, что достигнет успеха, то не включал бы опять фактор Лукашенко. Он включается тогда, когда РФ нужно запугать Запад. Когда Кремль не уверен в том, что у него на поле боя все хорошо.

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