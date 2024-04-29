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Помощь США уже начала поступать в Украину

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  • 29.04.2024, 18:15
  • 2,956
Помощь США уже начала поступать в Украину

Об этом сообщил Зеленский.

Военная помощь от США частично уже начала поступать в Украину, сообщил президент Владимир Зеленский в понедельник во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во время его визита в Киев.

Зеленский отметил, что россияне готовятся к большому наступлению, поэтому Украине и НАТО следует совместно сорвать их планы.

«Кое-что уже начало поступать, в деталях не буду говорить, что конкретно. К сожалению, пока не все для того, чтобы наполнить нашу армию и укомплектовать соответствующее количество бригад», - сказал он.

Отметим, что Зеленский также заверил, что Украина будет получать дополнительные ракеты для систем Patriot без пауз, а относительно поступления дополнительных систем Patriot конкретики пока нет.

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