Помощь США уже начала поступать в Украину 5 29.04.2024, 18:15

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Об этом сообщил Зеленский.

Военная помощь от США частично уже начала поступать в Украину, сообщил президент Владимир Зеленский в понедельник во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во время его визита в Киев.

Зеленский отметил, что россияне готовятся к большому наступлению, поэтому Украине и НАТО следует совместно сорвать их планы.

«Кое-что уже начало поступать, в деталях не буду говорить, что конкретно. К сожалению, пока не все для того, чтобы наполнить нашу армию и укомплектовать соответствующее количество бригад», - сказал он.

Отметим, что Зеленский также заверил, что Украина будет получать дополнительные ракеты для систем Patriot без пауз, а относительно поступления дополнительных систем Patriot конкретики пока нет.