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На севере Швейцарии мужчина с ножом напал на прохожих

  • 16.05.2024, 5:33
На севере Швейцарии мужчина с ножом напал на прохожих

Мужчину удалось задержать лишь спустя два часа переговоров.

Мужчина с ножом ранил несколько человек в городе Цофинген на севере Швейцарии, сообщает AFP со ссылкой на полицию.

Сначала он напал на случайного прохожего на железнодорожной станции города. Затем ранил еще несколько человек и укрылся в доме.

Мужчину удалось задержать лишь спустя два часа переговоров. В полиции сообщили, что он получил ранения.

В ведомстве не уточнили, сколько человек пострадали в результате нападений задержанного.

В начале марта в Цюрихе 15-летний подросток напал с ножом на 50-летнего ортодоксального еврея. Он нанес ему несколько ударов ножом, пострадавший попал в больницу. Подростка арестовали.

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