«Все были озадачены, что ж это такое» 5 30.10.2024, 15:58

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В соцсетях нашли еще одно слово, которое говорят все белорусы, но не знают россияне.

Девушка опубликовала в TikTok видео, на котором поделилась открытием. Оказывается, есть еще одно слово, кроме шуфлядки, байки и буськи, которое говорят все белорусы, но россияне о нем не имеют понятия, пишет telegraf.news.

«Срочное включение. Я вот недавно узнала, что россияне не знаю еще одно слово, которое говорят белорусы. Это не шуфлядка и не байка. Это слово фликер», — заявила автор ролика.

«Я до сих пор в шоке», — написала одна из пользовательниц в комментарии и спросила «А как они называют фликер?». Кто-то ответил, что светоотражатель.

«Впервые слышу (из Питера), а что это?» — поинтересовалась россиянка.

«У меня подружка в детстве приезжала к бабушке на лето из РФ, на слове фликер впала в ступор. А потом и на слове шуфлядка, когда я попросила её достать скотч из комода, слово скотч она тоже не поняла)», — рассказала еще одна пользовательница.

«Не только россияне. Я приехала в Казахстан, и все были озадачены, что ж это такое», — поделилась другая.

«Мой украинский муж тоже не понял, что я имею в виду. Пришлось объяснять и гуглить» — отметил еще кто-то.

Также многие в комментариях набросали целый список слов, которые говорят только белорусы:

• шуфлядка;

• ссобойка;

• лясик;

• байка;

• жменя;

• буська;

• гольф (как одежда);

• стирка;

• дюбка.

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