Шойгу избили в Кремле
- Александр Невзоров
- 11.05.2024, 9:43
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Били подстаканником, пресс-бюваром и малахитовой чернильницей с двуглавым орлом.
После парада Шойгу били в Кремле. Били жестоко и долго.
Били подстаканником, пресс-бюваром и малахитовой чернильницей с двуглавым орлом.
В результате: подстаканник погнут, а бювар взлохмачен и кровав.
Но Шойгу все равно хочет «еще побыть» министром обороны РФ, так как «сильно потратился на дизайнерский китель и 19 фуражек».
Кожугетыч взмолился: просит последний шанс.
Он ему дан, но озвучена цена за министерский пост: Харьков.
По этой причине вся русская фронтовая машина с ночи приведена в хаотичное и бессмысленное движение.
У генералов изъяты запасы коньяка и гаремы.
У среднего офицерского состава конфисковано почти 12 кг «соли».
Во всех подразделениях проведены воспитательные расстрелы.
Орки вторглись в «серые зоны», где они смогут, наконец, насытить кровожадные эскадрильи ВСУшных дронов.
В «зонах» нет укрепов, лишь трупы и покошенный огнем лес.
Несмотря на крайнюю меру с изъятием коньяка, вся катавасия обречена на забавный провал и разгром.
Да, есть напор и заход в мертвую ничейную зону. Недельку будет острервенение, фарш-броски и бомбежки.
Но ничего, кроме очередных 5-7 тысяч трупов это не принесет.
Штурм Харькова - кровавая, но показуха.
Александр Невзоров, «Телеграм»