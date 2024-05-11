Шойгу избили в Кремле Александр Невзоров

11.05.2024, 9:43

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Били подстаканником, пресс-бюваром и малахитовой чернильницей с двуглавым орлом.

После парада Шойгу били в Кремле. Били жестоко и долго.

Били подстаканником, пресс-бюваром и малахитовой чернильницей с двуглавым орлом.

В результате: подстаканник погнут, а бювар взлохмачен и кровав.

Но Шойгу все равно хочет «еще побыть» министром обороны РФ, так как «сильно потратился на дизайнерский китель и 19 фуражек».

Кожугетыч взмолился: просит последний шанс.

Он ему дан, но озвучена цена за министерский пост: Харьков.

По этой причине вся русская фронтовая машина с ночи приведена в хаотичное и бессмысленное движение.

У генералов изъяты запасы коньяка и гаремы.

У среднего офицерского состава конфисковано почти 12 кг «соли».

Во всех подразделениях проведены воспитательные расстрелы.

Орки вторглись в «серые зоны», где они смогут, наконец, насытить кровожадные эскадрильи ВСУшных дронов.

В «зонах» нет укрепов, лишь трупы и покошенный огнем лес.

Несмотря на крайнюю меру с изъятием коньяка, вся катавасия обречена на забавный провал и разгром.

Да, есть напор и заход в мертвую ничейную зону. Недельку будет острервенение, фарш-броски и бомбежки.

Но ничего, кроме очередных 5-7 тысяч трупов это не принесет.

Штурм Харькова - кровавая, но показуха.

Александр Невзоров, «Телеграм»