Белорусы становятся вегетарианцами 2 3.05.2024, 16:01

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И ЗОЖ тут ни при чем.

Продажи сырого непереработанного мяса падают с 2019 года, а говядина вообще практически исчезла со стола белорусов. В то же время растет спрос на переработанные продукты из мяса, пишет сайт «Белорусы и рынок».

В 1 квартале 2024 года розничные продажи сырого мяса сократились на 0,6% к тому же периоду прошлого года, говорят данные Белстата. За весь 2023 год они уменьшились на 4,6%, а за последние пять лет падение достигло 20%. Так, если в 2018 году было продано 349,7 тыс. тонн мяса, включая птицу и субпродукты, то за 2023 год – только 280 тыс. тонн.

Как менялась динамика за первый квартал на протяжении 7 лет, показано на графике.

При этом напрочь выходит из диеты белорусского народа говядина. В 1 квартале текущего года удалось продать менее тысячи тонн этого вида мяса, что на 9,3% меньше, чем в том же квартале прошлого года. Нынешнее сокращение происходит после продолжительного обвала 2019-23 годов – тогда падение достигало 20-25% ежегодно.

Многолетнее движение вниз также демонстрирует свинина. Спрос на курицу падать перестал – за первый квартал ее продано 30 тысяч тонн (+1%). Однако продажи этого продукта снижались в прошлом и позапрошлом году по 4-6%.

ЗОЖ тут ни при чем

Можно подумать, что белорусы вслед за модой богатых европейских стран заменяют мясо более диетическими продуктами. Однако динамика спроса на рыбу также отрицательная: в первом квартале ее продажи сократились на 2%, падали они также и в 2022-23 годах.

Вместе с тем растет потребление вовсе не диетических продуктов мясопереработки: за первый квартал они прибавили 4,7% после роста на 4% в 2023 году. Граждане не спешат отказываться и от мясных консервов – динамика спроса на них подвержена колебаниям и реагирует на кризисы. Так, в 2021 и 22 годах продажи консервов росли, в 2023 – падали, а в начале 2024 снова вернулись к росту (+4,6%).

Чем еще белорусы компенсируют поступление белка?

На этот вопрос ответить трудно, так как Белстат из своей статистики почему-то убрал молоко и молочные продукты – как менялись их продажи, мы не знаем. Из молочки обнародованы данные только по сыру, и они выглядят красиво: белорусские граждане увеличивают покупку сыра уже второй год подряд – за квартал его продано 10,6 тыс. тонн, то есть в десять раз больше, чем говядины!

Также впечатляюще выглядит потребление других деликатесов: продажи моллюсков и ракообразных за 1 квартал выросли на 31% после 39% в 2023 году. Правда, объемы потребления этого продукта невелики: за квартал продано 2 тысячи тонн. Но опять же, в сравнении с говядиной это количество уже кажется приличным. И вспоминая мем про «белорусскую креветку», отметим, что, согласно Белстату, 40% проданных моллюсков и ракообразных были отечественного происхождения.

Источником белка для белорусов также служат яйца – их продажи прирастали по чуть-чуть несколько последних лет, а за 1 квартал нынешнего года они увеличились на 4%.