Служебное удостоверение сохранило жизнь украинскому пограничнику во время боя в Волчанске 16.05.2024, 6:31

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Служебное удостоверение задержало пулю, которая могла убить пограничника во время боя в Волчанске на Харьковщине.

Об этом информирует пресс-служба ГПСУ.

На северной окраине Волчанска боец под псевдонимом «Тихон» получил многочисленные ранения в ближнем бою с врагом. Несколько пуль прошли насквозь, переломав кости обеих ног, а одну, которая могла стать роковой, задержало удостоверение пограничника.

Побратимам удалось быстро его эвакуировать, и сейчас жизни воина ничего не угрожает.