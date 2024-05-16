Служебное удостоверение сохранило жизнь украинскому пограничнику во время боя в Волчанске
- 16.05.2024, 6:31
Фото.
Служебное удостоверение задержало пулю, которая могла убить пограничника во время боя в Волчанске на Харьковщине.
Об этом информирует пресс-служба ГПСУ.
На северной окраине Волчанска боец под псевдонимом «Тихон» получил многочисленные ранения в ближнем бою с врагом. Несколько пуль прошли насквозь, переломав кости обеих ног, а одну, которая могла стать роковой, задержало удостоверение пограничника.
Побратимам удалось быстро его эвакуировать, и сейчас жизни воина ничего не угрожает.