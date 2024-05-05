Путин внезапно исчез во время пасхального богослужения 22 5.05.2024, 12:36

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Глава РФ в нарушение церковной традиции пошел в алтарь и пропал.

Российский президент Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в ночь на 5 мая прибыл в храм Христа Спасителя на пасхальное богослужение, сообщает «24 канал».

Как отмечали российские СМИ, диктатор в это время был очень разговорчивым – он все время говорил с Собяниным, лишь изредка отвечая священнику: «Христос воскрес».

Кроме этого, в рамках богослужения Владимир Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками.

Путин и Собянин исчезли с богослужения так же внезапно, как и появились. Отмечается, что они сначала пошли в алтарь, хотя к нему во время службы допускаются обычно только священнослужители, а потом и вовсе покинули храм Христа Спасителя.