В Харьковской области россиянам устроили «карусель»
- 18.05.2024, 18:48
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Оккупанты пытались спрятаться под деревом.
Украинские военные показали, как они уничтожили российских оккупантов дронами менее чем за час во время очередной попытки штурма в Харьковской области.
Соответствующее видео опубликовало подразделение «Гострі Картузи» Центра специального назначения «Омега» Нацгвардии Украины.
Так, группа российских штурмовиков из примерно десяти человек услышала дроны и решила спрятаться от них под деревом.
«В результате дроновой атаки вся группа штурмовиков была уничтожена менее чем за час», - говорится в сообщении.
Украинские воины поблагодарили всех, кто помогает уничтожать врагов и освобождать временно оккупированную территорию.