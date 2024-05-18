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В Харьковской области россиянам устроили «карусель»

  • 18.05.2024, 18:48
  • 3,268
В Харьковской области россиянам устроили «карусель»

Оккупанты пытались спрятаться под деревом.

Украинские военные показали, как они уничтожили российских оккупантов дронами менее чем за час во время очередной попытки штурма в Харьковской области.

Соответствующее видео опубликовало подразделение «Гострі Картузи» Центра специального назначения «Омега» Нацгвардии Украины.

Так, группа российских штурмовиков из примерно десяти человек услышала дроны и решила спрятаться от них под деревом.

«В результате дроновой атаки вся группа штурмовиков была уничтожена менее чем за час», - говорится в сообщении.

Украинские воины поблагодарили всех, кто помогает уничтожать врагов и освобождать временно оккупированную территорию.

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