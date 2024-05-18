Польша потратит $2,5 миллиарда на укрепление границы с Беларусью и РФ 3 18.05.2024, 18:33

Кодовое название программы - «Щит Востока».

Правительство Польши выделило 10 млрд злотых (более 2,5 млрд долларов) на укрепление границы с Беларусью и Россией. Новая оборонительная программа получит кодовое название «Щит Восток».

Об этом 18 мая заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает gazeta.pl. Работы уже начались.

— Это будет щит, который защитит нас от нападений с востока, его главная задача — сдерживать врага. «Щит Восток» представляет собой систему укреплений и фортификационных сооружений, а также модернизацию 400 километров границы с Россией и Беларусью. Это будет стратегия, направленная на то, чтобы отодвинуть войну от наших границ, — заявил Дональд Туск.

Он добавил, что безопасность Польши обеспечат «западное сообщество, защищающий небо европейский купол, «Щит Восток», польская спутниковая программа с использованием средств ЕС, хорошо оснащенный и обученный польский солдат и государство, беспощадное по отношению к агентуре и диверсиям».

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что в рамках программы «Щит Восток» на всем протяжении границы страны с Россией и Беларусью «будут созданы лесные массивы, заграждения и укрепления».