Ученые уверены, что нашли разгадку того, как были построены пирамиды в Египте 6 18.05.2024, 19:11

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Ответ обнаружили во время раскопок.

Археологи, работающие на раскопках около пирамид в Египте, нашли новые доказательства, которые могут дать ответы на важный аспект их строительства. Древние сооружения являются одними из самых знаковых в мире и вызывают особый интерес как у историков, так и у туристов. Об этом сообщает издание Unilad (перевод - «Фокус»).

Египетские пирамиды были построены для хранения останков древних фараонов Египта, а самой большой из них является Великая пирамида Гизы, изначальная высота которой — 146,6 м, а самой старой является ступенчатая пирамида в некрополе Саккара, возраст которой составляет около 4700 лет.

Однако один аспект пирамид до сих пор особенно волнует археологов – это то, как они были построены. В частности, как туда перевозили тысячи тонн камня, использованного при их строительстве. Даже с нашими современными технологиями перемещение такого количества камня было бы непростым подвигом.

Что ж, теперь археологи, изучающие пирамиды, опубликовали статью, в которой изучаются доказательства, которые могут указать на ответ — и нет, это не инопланетяне.

Несколько тысяч лет назад во время промышленной революции в Великобритании существовала аналогичная теория транспортировки большого количества промышленных материалов таким способом, который компенсировал бы их колоссальный вес – вы делали это по воде.

В Египте, рядом с пирамидами, есть только одна проблема, которую вы, возможно, заметили: отсутствие воды. И здесь на помощь приходят новые исследования: команда из Университета Северной Каролины в Уилмингтоне предположила, что древние строители использовали рукав реки Нил, который сейчас затерян под пустыней и сельскохозяйственными угодьями.

Сама по себе эта теория не была новой, но команда выдвинула доказательства, которые, возможно, действительно определили местонахождение затерянного водного пути.

Соавтор исследования профессор Эман Гонейм рассказал ВВС: «Никто не был уверен в местоположении, форме, размере или близости этого мегаводного пути к фактическому месту расположения пирамид».

Исследование проводилось по всему миру, и в нем использовались новые технологии для картирования старого ответвления Нила, которое, по их мнению, было похоронено тысячи лет назад в результате засухи и песчаных бурь. Они нашли ветвь Ахрамат, что по-арабски означает «пирамиды», которая окружала 31 пирамиду.

Соавтор исследования доктор Сюзанн Онстайн рассказала ВВС:

- Обнаружение фактического рукава и наличие данных, показывающих, что существовал водный путь, который можно было использовать для перевозки более тяжелых блоков, оборудования, людей и всего остального, действительно помогает нам объяснить строительство пирамиды.

Далее она пояснила, что египтяне могли бы использовать энергию реки для переноски этих тяжелых блоков, а не человеческий труд», добавив: «Просто это требует гораздо меньше усилий».