С июля белорусам могут перестать выдавать пенсию и пособия на детей 1 18.05.2024, 17:54

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В чем дело?

С 1 июля в Беларуси заработает изменение по пенсиям и пособиям на детей, напоминает Минтруда. Так, власти сократят список тех, кто может получать эти выплаты через почту. И хотя новшество введут больше, чем через месяц, белорусам нужно до 10 июня успеть совершить одно важное действие, отмечает zerkalo.io.

Какое изменение введут?

Так, с 1 июля многих белoрусов переведут на получение пенсий и пособий на детей через банки. Это затрагивает жителей Минска, а также городов областного подчинения и райцентров. Выбрать финучреждение, через которое получать эти средства, можно самостоятельно.

Напомним, сейчас белoрусы по своему выбору могут получать пенсии и пособия на детей через почту или банки.

По-прежнему получать пенсии через почту смогут беларусы старше 70 лет, инвалиды I и II группы, а также жители сельской местности.

Что касается пособий на детей, то возможность получать их через почту оставили за инвалидами I и II группы, а также за семьями, которые воспитывают ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. Жители сельской местности также по-прежнему смогут получать пособия на детей через почту.

Что нужно успеть сделать до 10 июня

Чтобы с июля получать пенсию или пособия в банке, нужно до 10 июня открыть базовый счет в одном из финучреждений. Это могут быть «Белагропромбанк», «Беларусбанк», «Банк БелВЭБ», «Белгазпромбанк», «Белинвестбанк», «Банк Дабрабыт», «Приорбанк» или «Сбер Банк».

При этом можно выбрать получение наличных в кассе банка или по банковской карточке.

О том, что будет, если человек не обратится в банк до 10 июня, пояснили в управлении по труду, занятости и соцзащите Крупского райисполкома:

«Выплата будет приостановлена до того момента, пока он не заключит договор с банком».