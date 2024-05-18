Нотариус отказался делать доверенность для гродненца 2 18.05.2024, 18:16

Тот пошел в суд.

Нотариус отказался делать доверенность для гродненца из списка «террористов», политзаключенный обратился в суд, чтобы оспорить это решение, постановление суда в банке судебных решений заметило издание Hrodna.Life.

Белоруса осудили по нескольким статьям. Он уже отбывает незаконный срок, и обратился к нотариусу, чтобы сделать доверенность на адвоката и жену.

Нотариус отказал политзаключенному потому, что он внесен в «список террористов» КГБ. Он посчитал, что «высок риск того, что будущие сделки будут связаны с финансированием терроризма». Белорус же хотел сделать доверенность на адвоката, чтобы он представлял его интересы в суде. И на жену — чтобы она могла снять с учета их транспорт, распоряжаться недвижимостью и подарить ее дочери.

Мужчина решил обжаловать отказ нотариуса в суде. Дело рассматривали в суде Ленинского района Гродно 24 апреля. Осужденного туда не доставили.

Суд встал на сторону нотариуса — посчитал, что «риски финансирования терроризма» при сделках высоки. А услугами адвоката заключенный и так может пользоваться.