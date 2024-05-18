С 1 июня поднимут тарифы на электричество, отопление и подогрев воды 7 18.05.2024, 18:55

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Лукашисты до сих пор заявляют, что белoрусы возмещают лиши 80,5% стоимости коммунальных услуг.

Чиновники из года в год настаивают на том, что белорусы якобы недоплачивают за коммунальные услуги. На этом фоне они каждый год поднимают тарифы на ЖКУ. Очередное повышение запланировано на 1 июня. «Зеркало» посмотрело, какие ЖКУ активнее всего подорожали за последние пять лет.

АЭС не помогла снизить стоимость электроэнергии

Чиновники заявляют, что в этом году белoрусы возмещают 80,5% стоимости коммунальных услуг. Остальное, по их словам, субсидирует государство. Однако здесь важно учитывать перекрестное субсидирование. Тогда как физлицам выставляют коммунальные счета по льготным тарифам, организации и предприятия платят за ЖКУ по повышенным. В итоге получается, что бизнес оплачивает за население часть стоимости ЖКУ.

Тем не менее цены на коммунальные услуги, которые полностью контролируются государством, растут активнее многих других. Например, месячная стоимость горячей воды для населения за год увеличилась в среднем на 13,2%. Это сравнение цен по Белстату в первом квартале 2024-го к январю–марту 2023-го. Отопление за этот же период подорожало на 11,6%. В то же время инфляция за такой же промежуток времени составила в среднем 5,6%.

Как изменились тарифы за последние пять лет?/B>

Если посмотреть, как выросли цены за последние пять лет, то скачок оказывается существенный. Так, отопление для населения в первом квартале 2024 года было на 37% дороже, чем за тот же период 2019-го. Между тем чиновники заявляют, что население оплачивает эту услугу только на 20% ее реальной стоимости.

Средняя цена горячей воды в месяц для белoрусов выросла на 52,5%. Электроэнергия подорожала на 51,5%. И это притом что как раз в этот период система страны начала получать электроэнергию от БелАЭС, после запуска которой обещали дешевую электроэнергию.

За эти же пять лет газ, который поступает в квартиры, вырос в цене на 43%, а реализуемый в баллонах — на 40%.