США проведут на следующей неделе очередное заседание «Рамштайна» 18.05.2024, 18:28

В нем примут участие 50 стран.

США на следующей неделе проведут очередное заседание в формате «Рамштайн» по военной поддержке Украины. Онлайн-заседание состоится в понедельник, 20 мая, сообщает РБК-Украина.

Заседание в формате «Рамштайн» состоится под председательством министра обороны США Ллойда Остина и главы Объединенных штабов США генерала Чарльза Брауна.

Ожидается, что около 50 стран-участников формата «Рамштайн» обсудят российскую агрессию против Украины и продолжат тесное сотрудничество, чтобы предоставить Украине необходимые средства для защиты своей суверенной территории.

Как анонсировали в Пентагоне, перед началом встречи американский министр обороны выступит с заявлением. Планируется, что это произойдет в 15.00 по минскому времени.

Отметим, что это заседание станет уже 22-м за время полномасштабной войны в Украине.

На прошедшем в конце апреля заседании страны обсуждали поставки Украине ракет ATACMS и артиллерийских снарядов.