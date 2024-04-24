Андрей Санников: Нужны срочные решения 1 24.04.2024, 10:27

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Андрей Санников

Ситуация в мире может измениться, если решить проблему режима Лукашенко.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников вернулся из большого тура по США, где прочитал серию лекций, в том числе — в самых престижных американских университетах «Лиги плюща».

Сайт Charter97.org расспросил оппозиционного политика, как прошла его поездка:

— Этот уникальный «Беларусь-тур» был организован издателями моей книги на английском языке, компанией East View. Поездка была насыщенной: Средний Запад, затем Западное побережье и в конце — Восточное побережье. Достаточно сказать, что за восемь рабочих дней было десять выступлений и лекций, а еще встречи и эксклюзивные посещения двух крупных библиотек, Библиотеки Конгресса и Гуверовской коллекции. Выступления состоялись в четырех университетах «Лиги плюща» — Стэнфорде, Колумбийском университете, Принстоне и Гарварде.

В Гарварде был показан фильм о Беларуси «This Kind Of Hope» («Такого рода надежда»). Были выступления в Гудзоновском институте, Центре стратегических и международных исследований (CSIS), в организации Global Minnesota, одном из самых крупных и старейших советов по иностранным делам США, в колледже Макалистер. Были и закрытые встречи, и общение с представителями диаспоры в разных штатах.

В Библиотеке Конгресса

В Гудзоновском институте

— Как реагировала аудитория? Хорошо ли в США понимают ситуацию в Беларуси и те угрозы, которые несет режим Лукашенко?

— Аудитория везде была просто превосходной. Знаете, не так часто приходится встречать такой уровень заинтересованности и умных, хотя и не всегда легких вопросов. И это при том, что в США не особо интересуются Беларусью. Америка ведь традиционно живет собственной повесткой, в основном внутренней, особенно в год президентских выборов. На нас обращают внимание, когда что-то происходит, как, например, в 2020-м году или в 2010-м, когда политический истеблишмент США и Конгресс, и Госдеп, и Белый дом активно реагировали на события в Беларуси, многое делали для освобождения политзаключенных.

Сегодня того внимания к нашим проблемам уже нет, это объективно, поэтому так важно говорить о тех чудовищных преступлениях режима Лукашенко, о продолжающихся убийствах политзаключенных не только с официальными лицами, но и с общественностью.

в организации Global Minnesota

В колледже

— У вас был очень широкий спектр тем. Вы говорили и о том, что Беларусь может стать катализатором для изменений в нашем регионе. Каким образом это может произойти?

— Я предложил ряд тем, из которых конкретику выбирали уже организаторы. Были три главные — «Авторитаризм в Беларуси, России и на постсоветском пространстве. Его истоки и источники поддержки». Вторая — «Международная безопасность. Роль Беларуси». Эта тема с связана с процессами разоружения, в которых я принимал участие в 90-е. И третья — «Борьба за свободу Беларуси. Ее история, участники и перспектива освобождения».

Я действительно говорил, что Беларусь — важнейшая точка, географический центр, который влияет на все происходящие процессы в регионе, в Европе, в мире. Я был в США во время чудовищного обстрела Израиля Ираном. Для меня, конечно же, была очевидна параллель с событиями в Беларуси. Свободный мир не оказал адекватной поддержки белорусам в 2020 году, что привело к тому, что Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину с территории Беларуси.

То же самое и с Ираном, народ которого восстал в 2022 году, но серьезной поддержки не дождался. Происходили чудовищные преступления против человечности, убийства, а Запад мониторил и выжидал, чем развязал руки иранскому режиму, который угрожает всему миру. От него ведь исходит аналогичная угроза, что и от режима Лукашенко: применение ядерного оружия. Мы знаем, что Лукашенко спит и видит, чтобы в его руках оказалось ядерное оружие. А режиму мулл в Иране остался один шаг до создания своей бомбы. Такие вещи нужно понимать и предупреждать.

Во время выступлений я презентовал книгу «Беларусь в НАТО», которая недавно вышла. Эта тема вызывала большой интерес и позволяла вести дискуссии под неожиданным для американцев ракурсом. Надеюсь, что тема «Беларусь как ключ к европейской безопасности» будет в США продолжена.

— Вы сказали, что Америка живет своей повесткой. Как тогда промотировать Беларусь на таких площадках? Что цепляет американцев?

— Собственная безопасность и благополучие цепляет, тема России цепляет. Россия упоминается в новостях из-за войны, но Беларусь, как соучастник, практически не упоминается. Нужно говорить, что не только Россия является прямым агрессором, но есть и соучастники, в том числе Беларусь.

Во многих местах, особенно там, где обсуждались политические вопросы, я выступал еще и как представитель Руководящего совета Всемирного конгресса свободы, в который я был избран в ноябре прошлого года. Всемирный конгресс свободы включает более 300 представителей из 60 стран с авторитарными режимами. Мы как раз обсуждаем вопросы солидарности, сплоченности борцов за свободу, и пытаемся найти эффективные инструменты для борьбы с диктатурами со стороны Запада, со стороны правозащитников, международных организаций.

Провалы Запада очевидны, они зафиксированы в ежегодном докладе Freedom House о состоянии демократии в мире, в котором отмечается, насколько стремительно в мире «сжимается» демократия. Нужны срочные решения.

Режим Лукашенко — одна из проблем, решив которую можно серьезно повлиять на ситуацию и в Европе, и в мире.

Принстон

Миннесота

— У вас были выступления и в Гудзоновоском институте, который считается консервативной площадкой, и на более либеральных площадках.

Перед выборами в США есть много опасений, что, если победит Дональд Трамп, Америка перейдет к политике изоляционизма, ее будет меньше волновать, что происходит в Европе. Удалось ли вам почувствовать настроения республиканцев и демократов? Какой будет Америка после выборов?

— Меня не так сильно интересовали настроения, ведь выборы — это внутреннее дело США. Хотя, конечно, они будут влиять на международную политику. Но меня больше интересовало донести важность ситуации в Беларуси и до либералов, и до консерваторов.

В Гудзоновском институте, кстати, была одна из лучших встреч, так как на нее пришли не только сотрудники и аналитики института, но и журналисты, представители Демократической партии. Это была насыщенная и по выступлению, и по вопросам, и по дискуссии встреча. В предвыборный период в США я хотел показать важность Беларуси.

Гудзоновский институт

В Макалистер колледже

— Пришлось ли встретиться с представителями белорусской диаспоры?

— Как раз эти встречи оставили самые сильные впечатления. Во время поездок в США я всегда завидовал польской или балтийской диаспорам, которые имели и имеют большое влияние на политику США по отношению к своим странам. Эти же диаспоры во многом определяли американскую позицию в отношении Беларуси.

В целом они соблюдали линию противостояния авторитаризму на постсоветском пространстве, но не всегда они учитывали интересы белорусов, и уж точно не считали наши интересы приоритетнее своих.

С лидером белорусской диаспоры в Калифорнии Михаилом Гохманом

Нам нужен собственный голос в таких важных странах как США, да и в Европе тоже. Пока его нет, но в этой поездке я повстречался и имел удовольствие пообщаться с реальными лидерами белорусов в США, с интересными и яркими идеями.

Больше всего порадовало их убеждение в том, что даже если они собираются жить в США, для этой их жизни им нужна свободная Беларусь. И они будут за нее бороться.

В Стэнфорде

Колумбийский университет

В Колумбийском университете

В Гуверовском институте

В Гарварде

В Библиотеке Конгресса

«Беларусь в НАТО» для Библиотеки Конгресса с подписью для читателей

с аналитиком Гудзоновского института Тодом Линдбергем, лидером вненсуэльской оппозиции Дэвидом Смолянски и журналистом Дэвидом Саттером

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