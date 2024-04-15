Очевидные параллели Андрей Санников

15.04.2024, 10:01

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Андрей Санников

Как мир расплачивается за то, что не поддержал революции в Беларуси и Иране.

Все здравомыслящие люди сегодня с Израилем. Все люди доброй воли сегодня переживают за Израиль и желают ему полной победы над негодяями и убийцами. Способность Израиля противостоять смертоносному злу поражает.

Держитесь, дорогие!

Ам Исраэль хай!

Не могу не отметить очевидные параллели. В 2022 году свободный мир не поддержал революцию в Иране — получили массированный удар Ирана по Израилю.

В 2020 году свободный мир не поддержал решительно революцию в Беларуси — получили полномасштабное вторжение России в Украину.

Буду говорить об этом в в своих выступлениях в США.

Андрей Санников, «Фейсбук»