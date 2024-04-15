Очевидные параллели
- Андрей Санников
- 15.04.2024, 10:01
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Как мир расплачивается за то, что не поддержал революции в Беларуси и Иране.
Все здравомыслящие люди сегодня с Израилем. Все люди доброй воли сегодня переживают за Израиль и желают ему полной победы над негодяями и убийцами. Способность Израиля противостоять смертоносному злу поражает.
Держитесь, дорогие!
Ам Исраэль хай!
Не могу не отметить очевидные параллели. В 2022 году свободный мир не поддержал революцию в Иране — получили массированный удар Ирана по Израилю.
В 2020 году свободный мир не поддержал решительно революцию в Беларуси — получили полномасштабное вторжение России в Украину.
Буду говорить об этом в в своих выступлениях в США.
Андрей Санников, «Фейсбук»