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Очевидные параллели

  • Андрей Санников
  • 15.04.2024, 10:01
  • 4,990
Очевидные параллели
Андрей Санников

Как мир расплачивается за то, что не поддержал революции в Беларуси и Иране.

Все здравомыслящие люди сегодня с Израилем. Все люди доброй воли сегодня переживают за Израиль и желают ему полной победы над негодяями и убийцами. Способность Израиля противостоять смертоносному злу поражает.

Держитесь, дорогие!

Ам Исраэль хай!

Не могу не отметить очевидные параллели. В 2022 году свободный мир не поддержал революцию в Иране — получили массированный удар Ирана по Израилю.

В 2020 году свободный мир не поддержал решительно революцию в Беларуси — получили полномасштабное вторжение России в Украину.

Буду говорить об этом в в своих выступлениях в США.

Андрей Санников, «Фейсбук»

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