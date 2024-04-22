Андрей Санников: Беларусь может стать катализатором 5 22.04.2024, 8:04

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Андрей Санников

Изменения в регионе могут начаться именно с нашей страны.

Беларусь, бывшая Белорусская ССР, одна из пятнадцати республик Советского Союза, каждая из которых стала независимым государством в 1991 году, остается в жесткой орбите влияния России.

При этом народ Беларуси оказался в «ежовых рукавицах» своего авторитарного правителя Александра Лукашенко, который удерживает власть с 1994 года посредством жестоких репрессий и серии несвободных, несправедливых и, по сути, фиктивных выборов.

Тем не менее, гражданское общество Беларуси сформировалось давно и, несмотря на жестокие гонения, издевательства, пытки и убийства, его лидеры проявляют несгибаемую стойкость и мужество, а сама белорусская оппозиция заслужила уважение своей неустанной борьбой за утверждение свободы и демократии в стране и приверженностью мирным способам достижения своих целей.

Андрей Санников - приглашенный вашингтонским Гудзоновским институтом (Hudson Institute) на дискуссию - один из таких лидеров гражданского общества, пишет «Голос Америки».

Профессиональный дипломат, он в 1995 году в знак протеста подал в отставку с поста заместителя министра иностранных дел Беларуси после того, как Лукашенко навязал стране референдум, ставший первым шагом к консолидации авторитарной власти в его руках.

В 2005 году Андрей Санников был удостоен престижной «Премии Бруно Крайского» за заслуги в борьбе за права человека.

В 2010 году Санников баллотировался на пост президента на выборах, по итогам которых Лукашенко утверждал, что он якобы «набрал более 80 процентов голосов», в то время как фактически его режим превратил народный выбор в фиктивный. После этого Санников возглавил мирную демонстрацию на главной площади Минска. ОМОН напал на них, серьезно ранив Санникова.

Впоследствии оппозиционер был арестован, заключен в тюрьму и подвергнут пыткам. Под международным давлением режим Лукашенко освободил лидера оппозиции в апреле 2012 года.

Под угрозой повторного ареста Санников покинул Беларусь и получил политическое убежище в Великобритании.

В Гудзоновском институте Андрей Санников, глава гражданской кампании «Европейская Беларусь» выступил с речью о стратегической важности Беларуси, региональных амбициях России и перспективах политических перемен в Минске.

По словам Санникова, в настоящий момент только по официальным данным, которые удалось получить оппозиции, «в тюрьмах страны содержится около 10000 человек, а многие тысячи покинули Беларусь и проживают в Европе и США».

По мнению лидера оппозиции, если бы мир решительно поддержал белорусов во время революционного выступления в 2020 году, не только их страна избавилась бы от нынешнего режима, но и Кремль лишился бы плацдарма для нападения на Киев.

Андрей Санников продолжил исторические параллели:

«Если бы попытки революционных действий народа Ирана получили бы больше поддержки от мирового сообщества в 2022 году, то сегодня не было бы обстрела Израиля, - сказал он, добавив, - а если бы небо Украины было бы закрыто также, как небо Израиля, то ситуация на фронте в Украине была совершенно другой», - подчеркнул он.

Санников напомнил, что российская агрессия была подготовлена на территории Беларуси только потому, что там - режим режима Александра Лукашенко. Еще в 2009 году в Беларуси были проведены самые крупные по числу задействованных войск совместные с Россией военные учения, сценарий которых «заключался в ядерном ударе по Варшаве, а затем в прорыве к Калининграду, чтобы отрезать страны Балтии от остальной Европы».

По словам Санникова, эти сценарии отрабатывались постоянно во время учений с 2011 по 2017 годы и, наконец, в 2021 году - «когда для всех стало ясно, что войска, которые разместили на территории Беларуси, были войсками, которые готовили для войны в Украине».

Лукашенко, по убеждению Санникова, является полноправным виновником войны, потому что даже если ракетные обстрелы Украины с территории Беларуси будут на время прекращены, его соучастие этим не ограничивается - он предоставляет территорию для российской военной логистики и ремонта военной техники.

«В Беларуси много больниц для раненых российских убийц. Он принимает участие в похищении украинских детей. Он участвует во всем этом и рад, что мировая реакция и давление на него не такие сильные, как могли бы быть. Я думаю, мы все знаем, что он понаделал лазеек в санкциях, как для России, так и для Беларуси», - отметил оппозиционный политик.

«Лукашенко - марионетка Путина. Он полностью зависит от его поддержки, - убежден Андрей Санников, - он будет подчиняться приказам, потому что у него нет права голоса. Он не участвует в процессе принятия решений, но почему-то ему поверили, когда он перед началом полномасштабного вторжения убеждал всех, что войны не будет».

Санников напомнил, насколько «бессмысленным было заигрывание Запада с Лукашенко, когда США вернули в Минск дипломатов и Запад снял санкции».

«Он использовал это время, чтобы подготовить репрессии против нашего народа в 2020», - уверен Андрей Санников.

Что необходимо делать в отношении режима Лукашенко?

Санников призвал к усилению санкций против Лукашенко и его правительства.

«Необходимо больше давления демократических стран, хотя бы для того, чтобы освободить людей из тюрем, а некоторым спасти жизнь и остатки здоровья, - подчеркнул он, - однако война в Украине затмила ужасы, которые творит режим Лукашенко. Многие уже думают, что убрать его невозможно, но это не так. Демократизация и прогресс в Беларуси вполне осуществимы, просто нужно большее давление на диктаторские режимы и больше помощи демократическим силам».

Глава гражданской кампании «Европейская Беларусь» считает, что необходимо применение таких санкций, которые раньше не использовались. Например, «признание Евросоюзом, ООН белорусского «спецназа» - террористами».

По данным Андрея Санникова, «компании, близкие к Лукашенко, все еще поддерживают некоторые отношения с Западом. Они все еще занимаются торговлей».

«Надо приложить больше усилий, больше публично рассказывать об этом, чтобы этим компаниям пришлось уйти», - призвал Санников.

«Помимо Москвы и Пекина, белорусский режим все-таки еще зависим от Евросоюза», - полагает Санников.

«Я полагаю, после агрессии против Украины стало очевидным, насколько важно приложить усилия, чтобы избавиться от диктаторского режима в центре Европы» - подчеркнул экс-кандидат в президенты РБ Андрей Санников.

Может ли путинский режим победить Украину?

Санников не верит в такой исход, но готов представить гипотетические последствия такого развития событий.

«Развернется такое партизанское движение, что россияне будут не в состоянии поглотить Украину. И это партизанское движение перекинется на Беларусь. Невозможно вернуться к архитектуре возрожденного Советского Союза, потому что того мира больше нет. Даже Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО. Надеюсь, со временем там будет и Украина, - убежден Санников, - и тогда встанет вопрос о Беларуси, поскольку никому не выгоден такой «балкон» автократии внутри Европы».

Каковы шансы нового белорусского общества в противостоянии режиму Лукашенко, которому помогает Кремль?

Глава гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников убежден, что даже в таких условиях шанс есть.

«Обратите внимание, сколько раз мы выходили на улицу против него, и Москва боялась вмешиваться. Надо перестать видеть нас сквозь «страх перед атакой Кремля». Этот «страх перед атаками Кремля» привел к войне в Украине. А вот в России неразумно ожидать какого-либо народного восстания», - считает белорусский оппозиционер.

Андрей Санников провел и более глубокие исторические параллели, напомнив о том, что «13 марта 1898 года в Минске прошел съезд РСДРП, которая в будущем стала Коммунистической партией СССР с Владимиром Лениным во главе».

«А 8 декабря 1991 года, в Беларуси собрались лидеры трех стран - Украины, Беларуси и России - и подписали знаменитое Беловежское соглашение, ознаменовавшее мирный распад Советского Союза».

«Так что Беларусь может стать примером как катализатор процессов в регионе не только в отрицательном, но больше в положительном смысле», - подчеркнул Санников.