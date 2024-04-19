Стала известна судьба экипажа сбитого российского бомбардировщика Ту-22М3 12 19.04.2024, 11:36

8,882

Командир самолета, скорее всего, ликвидирован.

Один из пилотов российского дальнего бомбардировщика Ту-22М3, который сегодня был сбит в Ставропольском крае, скончался. Об этом сообщил губернатор области Владимир Владимиров, передает Диалог.UA.

По данным чиновника РФ, «третий член экипажа» рухнувшего борта простился с жизнью. Судьба четвертого остается неизвестной, его до сих пор ищут.

Z-военкоры, со своей стороны, уверяют, что среди ликвидированных есть командир корабля.

Также по их данным, и четвертый «пропавший» пилот стал «грузом 200».

Ту-22М3 потерпел крушение в российском Ставрополье утром 19 апреля. Произошло это, когда борт возвращался на место дислокации после участия в массированном обстреле Украины.

Всего в сегодняшней атаке участвовали три бомбардировщика Ту-22М3. Они запускали ракеты Х-22 по Украине из района оккупированного Севастополя.