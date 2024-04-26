«Не бывает таких грибов в апреле, фотошоп!»2
- 26.04.2024, 9:26
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Видео белоруски из центра Осипович вызвало жаркие споры.
Жительница Осипович поделилась в соцсети видеороликом, в котором показала подберезовик, который нашла в центре Осипович 25 апреля. Многие пользователи усомнились в реальности видео.
@iz_glubin_dushi Шок новости! 25.04.2024 подберёзовик #грибы2024#беларусь ♬ оригинальный звук - sad_eyes 🍃
«Это не прошлогодний. Это прям в этом году вылез», — сказала автор видеоролика, озвучив место и дату найденного подберезовика.
В беседах с пользователями она рассказала, что нашла гриб в центре города, на заднем дворе одного из госучреждений.
Тем не менее многие пользователи усомнились в правдоподобности подобного заявления, ведь совсем недавно в Могилеве выпадали осадки в виде снега.
«Жарко было только 2 дня! Не бывает таких грибов в апреле! Фотошоп!», — усомнился в увиденном кто-то.
«Не может быть в апреле грибов! Не вводите людей в заблуждение!», — написала одна из пользовательниц на что автор ей ответила, что и сама бы не поверила, «если бы своими глазами не увидела».
«Слабо верится. Знаю, что есть ранние, но это очень рано», — выказала сомнения еще одна девушка под видео.
«Чудо какое-то. Так рано еще подберезовиков еще не видел», — удивился еще один пользователь соцсети.
Некоторые, однако, признали возможность такого явления и поделились, что уже открыли сезон маслят.
«Сегодня ездил в лес, 15 км от Гомеля, действительно встречаются маслята!», — написал один из комментаторов.
«Подосиновиков еще не встречала, а вот сморчки и маслята уже собираю», — рассказала еще одна девушка.
«Я в начале мая находил в Могилеве подберезовики», — вспомнил свое опыт один из пользователей под видео.