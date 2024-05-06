В Бресте в одном из кафе предлагали сет из четырех блюд 6.05.2024, 23:33

Зарегистрировано 19 случаев гастроэнтерита.

Посетителей одного из кафе в Бресте стали массового госпитализировать. Об этом сообщает неофициальный телеграм-канал Брестского облисполкома #1 регион.

«По состоянию на 6 мая среди посетителей одного из кафе города над Бугом зарегистрировано 19 случаев гастроэнтерита предположительно инфекционного происхождения. Все посетители заказывали сет из четырех блюд», — говорится в сообщении.

В больницах находятся 12 пострадавших, на амбулаторном лечении — 7 человек.

У сотрудников кафе проведен забор клинического материала, отобраны пробы пищевой продукции, включая блюда, входящие в состав сета.

Работа заведения приостановлена. Его название не приводится.

Гастроэнтерит — острое или хроническое воспаление слизистой оболочки желудка, тонкой и толстой кишки. В тяжелых случаях приводит к выраженному обезвоживанию организма, которое нарушает работу внутренних органов. Заболевание может передаваться через продукты питания, воду, от человека к человеку, реже — другими путями, например, вследствие воздействия определенных веществ — лекарств, токсинов и т.д.