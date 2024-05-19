Ультиматум США от Украины 2 Тарас Загородний, «Главред»

19.05.2024, 10:43

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Как сделать Трампа своим главным союзником?

Организация America First Policy Institute опубликовала возможную стратегию Дональда Трампа в отношении Украины на посту президента. В ней говорится, что мирный план мог бы включать военную помощь Украине в обмен на согласие вести переговоры с Россией, предложение Киеву согласиться на возвращение оккупированных территорий только после падения режима Путина, пункт том, что вступление в НАТО нужно отложить, и остальные моменты. Этот план, как и какие-либо другие, которые сейчас сливаются в публичную плоскость, я бы всерьез не рассматривал. К тому времени, когда будут приниматься какие-либо решения, обстановка еще серьезно поменяется.

Я не считаю себя сторонником или противником Трампа, но здесь нужно заметить, что о нем часто публикуют различные фейки. Так происходит из-за того, что Украина нередко попадает в рамки дискурса, который задает Демократическая партия. У нас работает множество грантовых организаций, связанных с демократами, причем демократами крайне левых взглядов. Демпартия придумывает разные страшилки про Трампа, и они распространяются и в Украине.

Не думаю, что союзники могли бы нам предложить такой сценарий, и объясню почему. Трамп постоянно говорит о том, как он договорится с Путиным. Но при этом Трамп никогда не объясняет, что будет делать, если Путин пойдет в отказ. Россия же сама демонстрирует свою неготовность к каким-либо переговорам. И если Трампу и Путину договориться не удастся, США могут открыть кошелек и выделить Украине такую сумму, от которой Путину станет совсем не весело. Это возможно, особенно на фоне того, что республиканцы всегда требовали от Байдена большей помощи Украине, а сам Трамп, когда был президентом, снял эмбарго на поставки Киеву летального оружия.

Позиция Трампа по Украине уже меняется по многим причинам. Визиты британцев в США, исследования, которые показывают, что американцы считают своими ключевыми союзниками британцев, израильтян и украинцев и другие моменты влияют и на его взгляды. Многие республиканцы понимают, что война в Украине – это часть войны против Китая: если Штаты не хотят получить войну в Тайване, им нужно дать по носу России и Китаю. Чтобы Москва и Пекин заползли в норы и почувствовали боль.

Теоретически реализация так называемого плана Трампа возможна, поскольку политика США, глубинного государства, ориентирована на собственные интересы в плане договоренностей с Россией. Так было всегда и будет в дальнейшем. И, конечно, Украину это не устраивает. Поэтому наша задача – концентрироваться на производстве собственных вооружений, переносить войну на территорию России, а также уничтожать ее нефтегазовую и железнодорожную инфраструктуру, чтобы в итоге добиться хаоса в РФ.

Здесь все зависит от того, как мы будем себя вести. Сценарии, которые пишутся на Западе, она разрабатываются без нас. Если в России будут перебиваться компрессоры на нефтепроводах и газопроводах, никто не рискнет трогать Украину. Киев сам будет выставлять свои условия.

К примеру, основными спонсорами Республиканской партии выступают ВПК и нефтегазовый комплекс. Украина могла бы намекнуть компании Chevron, которая качает казахскую нефть через Россию, что на определенном этапе не может гарантировать, что с этой схемой поставок ничего не случится. И тогда бизнесмены начнут разговаривать с политиками уже по другой линии, а подобные теоретические требования нам перестанут выдвигаться.

Кроме того, мы должны понимать, что интересы Украины и США могут не совпадать. Это не хорошо и не плохо. Просто в этой ситуации нам следует навязывать свою игру: постоянно наращивать свой военно-промышленный комплекс, чтобы не зависеть от американских поставок, и постоянно наносить удары по России. Причем у Украины получше положение, чем у того же Израиля, который зависит от США и окружен странами, мягко говоря, ненавидящими его. У нас, помимо американцев, есть такие активные игроки, как британцы и европейцы. Можно выстроить свою позицию так, чтобы требований, похожих на подобные «мирные планы», не было и вовсе.

Украина должна поставить США перед выбором: либо вы решаете маленькую проблему в виде возвращения нам территорий в границах 1991 года, принятия в НАТО и списания долгов, либо Украина устроит вам уже большую проблему в виде хаоса в России. Если у России не будет возможности экспортировать нефть и газ, а железная дорога перестанет работать, вам придется стабилизировать там ситуацию, бегая за ядерным и химическим оружием. Проще сейчас поддержать Украину, чем потом заплатить значительно дороже. К тому же хаос в России может привести к тому, что Китай начнет поглощать Сибирь. И это будет проблема не Украины, а США, поскольку китайцы получат доступ к стратегическому сырью и усилятся перед грядущей войной со Штатами.

Наша позиция будет сильной в том случае, если мы поступим, как Израиль, который в 1973 году сказал американцам: либо вы решаете нашу маленькую проблему и даете нам оружие, либо мы устроим вам большую проблему в виде ядерной бомбардировки стран Ближнего Востока. Тогда американский президент-республиканец Никсон решил все за несколько часов без всякой лишней бюрократии. В течение 9 часов были подняты самолеты Пентагона, чтобы поставить оружие Израилю.

И вот если мы буде вести себя именно так, нам и будут помогать. В таком случае мы еще удивимся, как Трамп вдруг окажется наиболее боеспособным человеком, который может помочь Украине.

В целом, я не исключаю, что Украине могут предлагать сценарии завершения войны, которые нам не выгодны. Но все, опять-таки, зависит от нашей активности. Американцы и западный мир в целом исповедают такой принцип: если ты сам себе помогаешь – тебе помогают, а если не помогаешь, то и тебе не помогают. Если мы будем себя пассивно вести и надеяться, что кто-то порешает за нас наши проблемы, то вероятность того, что нам будут предлагать такие планы, будет высокой.

Нам нужно развивать свой военно-промышленный комплекс, обрастать связями, строить совместное производство. Становиться привлекательным в этом плане государством. И когда нефтяные и ВПК-компании будут видеть свою выгоду в сотрудничестве с нами, разговоры о невыгодных нам мирных планах будут выглядеть смешно. Надо не переживать и пить валидол, а правильно себя поставить. Инвестировать в оборонку, делать ракеты и бомбить Россию. И тогда нам будут помогать, потому что сильным помогают.

Тарас Загородний, «Главред»